«Αγνώριστη» η Τζένιφερ Λόπεζ στη νέα της ταινία: Ο ρόλος της γυναίκας - αράχνης που υποδύεται

Δριμύτερη επιστρέφει στον κινηματογράφο η Τζένιφερ Λόπεζ, με την Λατίνα σταρ να πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά του θρυλικού έργου «Kiss of the Spider Woman» του Αργεντινού συγγραφέα Μανουέλ Πουίνγκ.

Εκείνο που εντυπωσιάζει ιδιαίτερα στο τρέιλερ της ταινίας είναι ότι η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίζεται «αγνώριστη» για τις ανάγκες του ρόλου της, καθώς τη βλέπουμε ως «εκρηκτική» ξανθιά.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα κελί φυλακής, στο οποίο συνυπάρχουν ο Βαλεντίν, ένας αριστερός πολιτικός κρατούμενος και ο Μολίνα, ένας ομοφυλόφιλος που έχει καταδικαστεί για «διαφθορά ανηλίκου». Ο Μολίνα βρίσκει διέξοδο από τη σκληρή πραγματικότητα μέσα από τις αναμνήσεις και τη φαντασία του για παλιές ταινίες. Σε αυτήν τη φανταστική σφαίρα εμφανίζεται η μυστηριώδης και εκθαμβωτική «Γυναίκα Αράχνη», την οποία υποδύεται η Τζένιφερ Λόπεζ.

Η εμφάνιση της 56χρονης σταρ στο τρέιλερ εντυπωσιάζει οπτικά, ενώ εγείρει το ενδιαφέρον και ερμηνευτικά καθώς παραπέμπει σε γυναικείς φιγούρες των κλασικών χολιγουντιανών ταινιών, γεμάτες μυστήριο και ερωτισμό.

Το «Kiss of the Spider Woman» έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Σάντανς τον Ιανουάριο του 2025. Στις ΗΠΑ θα ξεκινήσει να προβάλεται τον Οκτώβριο του 2025 ενώ στη χώρα μας θα έρθει πιθανότατα στα τέλη της χρονιάς ή στις αρχές του 2026.