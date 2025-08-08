Τζένιφερ Λόπεζ: Έφαγε «πόρτα» από κατάστημα της Chanel και τους «εκδικήθηκε».... με στυλ

Αν νομίζεις ότι οι celebrities ζουν σε έναν κόσμο όπου οι πόρτες ανοίγουν αυτόματα και οι ουρές δεν υπάρχουν, μάλλον ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις μετά και το απρόοπτο που συνέβη στην Τζένιφερ Λόπεζ!

Η σταρ βρισκόταν για ψώνια στο Istinye Park, ένα από τα πιο πολυτελή εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, τη Δευτέρα, όταν πλησίασε την μπουτίκ της Chanel, σύμφωνα με το Turkiye Today. Ένας σεκιούριτι μέσα στο κατάστημα φέρεται να της απαγόρευσε την είσοδο, λέγοντας της λέγοντας της «ο χώρος είναι γεμάτος» - κάτι που όμως δεν την πτόησε.

Και ενώ πολλοί στη θέση της θα αντιδρούσαν, η J.Lo απλώς χαμογέλασε και απάντησε ήρεμα: «Οκ, κανένα πρόβλημα». Χωρίς δράματα, χωρίς σκηνές – μόνο κλάση.

Jennifer Lopez refused entry into Chanel store — and has surprising reaction: report https://t.co/yAnLAWOydU pic.twitter.com/Rncpw3fXeE — Page Six (@PageSix) August 7, 2025

«Εκδίκηση» με... στυλ

Όπως αναφέρει το Page Six, αργότερα, οι υπάλληλοι του καταστήματος φέρονται να την προσκάλεσαν να επιστρέψει, αλλά εκείνη αρνήθηκε.

Η συνέχεια; Απλά… εμβληματική! Η Τζένιφερ δεν άφησε τη διάθεσή της να χαλάσει και κατευθύνθηκε σε διπλανούς οίκους μόδας, όπως η Celine και η Beymen, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ξόδεψε χιλιάδες δολάρια σε κομμάτια υψηλής ραπτικής. Γιατί, αν δεν ψωνίσεις Chanel, ψωνίζεις… παντού αλλού!

Η ιστορία έγινε γρήγορα viral, με πολλούς θαυμαστές να επαινούν τη στάση της, υπογραμμίζοντας πως η πραγματική κομψότητα φαίνεται όχι μόνο στο ντύσιμο, αλλά και στη συμπεριφορά....