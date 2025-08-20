Σάλος σε συναυλία στην Καλιφόρνια: Ξυλοκόπησε γυναίκα και μετά εξαφανίστηκε

Απίστευτες διαστάσεις παίρνει η βία στις ΗΠΑ. Τα περιστατικά ξυλοδαρμού είναι καθημερινά και πλέον η καταγραφή τους στα κοινωνικά δίκτυα δίνει άλλη διάσταση.

Ένα νέο περιστατικό βίας έχει γίνει τις τελευταίες ώρες δημοφιλές στα social media και φανερώνει την αδιαφορία του κόσμου απέναντι στη βία κατά γυναικών.

Το τρομακτικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει έναν άνδρα να επιτίθεται βάναυσα σε μια γυναίκα και την παρέα της, κατά τη διάρκεια συναυλίας των Rüfüs Du Sol στο στάδιο Rose Bowl, στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια.

Το θύμα, Σέλμπι Έλστον, μητέρα τριών παιδιών από την Αριζόνα, ανέφερε πως λιποθύμησε από τα χτυπήματα και ξύπνησε στο ιατρικό κέντρο του σταδίου, χωρίς να θυμάται τι είχε συμβεί.

Το βίντεο έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και έντονες εκκλήσεις για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη.

This isn’t my usual kind of content, but this behavior is abhorrent anywhere — much less at a show. A longtime follower was brutally attacked over an accidentally spilled drink this weekend during Rüfüs Du Sol at the Rose Bowl and needs help identifying this person.



If you… pic.twitter.com/taWKT2tctB — Festive Owl (@TheFestiveOwl) August 18, 2025

Ξύλο για ασήμαντη αφορμή

Σύμφωνα με την ίδια, η σύγκρουση ξεκίνησε όταν ο αρραβωνιαστικός της έριξε κατά λάθος το ποτό του σε έναν άλλο θεατή, ο οποίος έφυγε οργισμένος, για να επιστρέψει μισή ώρα αργότερα φωνάζοντας. Η Ελστον είπε ότι μπήκε ανάμεσα στους δύο άνδρες και ο επιτιθέμενος ξέσπασε, ρίχνοντάς την στις κερκίδες και χτυπώντας την ξανά και ξανά, ακόμα και αφού είχε χάσει τις αισθήσεις της, όπως δείχνει το βίντεο. Χτύπησε επίσης τον αρραβωνιαστικό της και σε άλλο ένα άτομο της παρέας της.

«Αυτός ο άνδρας με χτύπησε στο πρόσωπο! Έχασα εντελώς τις αισθήσεις μου και το πρόσωπό μου ήταν γεμάτο αίμα», έγραψε η γυναίκα που πέρασε το υπόλοιπο της συναυλίας στο ιατρικό κέντρο του χώρου, αλλά κατάφερε να επιστρέψει με ασφάλεια στο ξενοδοχείο της, όπως είπε.

Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Πασαντίνα επιβεβαίωσε ότι έχει κατατεθεί αστυνομική αναφορά για το περιστατικό, αλλά δεν έχει συλληφθεί κανένας ύποπτος, με τον άνδρα ο οποίος της επιτέθηκε να τρέχει μέσα στο πλήθος και να χάνεται.

«Γνωρίζουμε για τα βίντεο. Θα ακολουθήσουμε επιθετικά κάθε στοιχείο. Η εικόνα του υπόπτου είναι αρκετά καθαρή, οπότε είμαι αρκετά σίγουρη ότι θα τον ταυτοποιήσουμε», δήλωσε η Λίσα Ντερντεριάν, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της πόλης της Πασαντίνα.