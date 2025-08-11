«Εξερράγη» ο Maluma: Επέπληξε μητέρα που είχε το μωρό της σε συναυλία -«Πιστεύετε είναι καλή ιδέα;»

Ο Κολομβιανός τραγουδιστής Maluma διέκοψε τη συναυλία του στην Πόλη του Μεξικού για να επιπλήξει μια γυναίκα που βρισκόταν στην συναυλία με το ενός έτους παιδί της χωρίς να του φοράει προστασία στα αυτιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (8/8) στο Palacio de los Deportes, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας του +Pretty +Dirty World Tour.

Διακόπτοντας τη συναυλία, ο 31χρονος καλλιτέχνης εξέφρασε την ανησυχία του για την ασφάλεια του παιδιού, αναφέροντας τους κινδύνους που ενέχουν τα υψηλά επίπεδα ντεσιμπέλ στις συναυλίες. «Κυρία μου, θα σας πω κάτι. Μην τον φέρνετε εδώ, αφήστε τον εκεί. Με όλο το σεβασμό, είμαι ήδη πατέρας. Πόσων χρονών είναι; Ένα; Πιστεύετε ότι είναι καλή ιδέα να φέρνετε ένα μωρό ενός έτους σε μια συναυλία όπου ο ήχος είναι πολύ δυνατός;» είπε ο Maluma από τη σκηνή.

Συνέχισε προτρέποντας τη μητέρα να προστατεύει τα αυτιά του παιδιού στο μέλλον, επικρίνοντας την για το ότι κούναγε το μωρό «σαν να ήταν παιχνίδι». Ο Maluma, ο οποίος έχει μια 17 μηνών κόρη με τη σύντροφό του Susana Gómez, πρόσθεσε ότι «ποτέ» δεν θα έφερνε το δικό του παιδί σε μια ζωντανή παράσταση υπό τέτοιες συνθήκες.

Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:



"That is an act of irresponsibility. And you're swinging him around as if he were a toy. That child doesn't want to be there."

Έκανε τον «γύρο» του διαδικτύου

Το βίντεο της συζήτησης διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις. Μερικοί θαυμαστές επαίνεσαν τον τραγουδιστή για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια της ακοής στις συναυλίες, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι η δημόσια επίπληξη ήταν περιττή και ενδεχομένως ντροπιαστική για τη γυναίκα.