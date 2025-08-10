Το δώρο «υπερπαραγωγή» του Τζεφ Μπέζος στην σύζυγό του που συζητά όλος ο κόσμος - Ζαλίζει το ποσό

Όταν είσαι ο Τζεφ Μπέζος, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, τα δώρα δεν είναι ποτέ «απλά». Αυτή τη φορά, ο ιδρυτής της Amazon άφησε άφωνους ακόμη και τα διεθνή μέσα, χαρίζοντας στη σύζυγό του, Λόρεν Σάντσεζ, ένα ρολόι που κοστίζει όσο… ένα διαμέρισμα!

Πρόκειται για το εξωπραγματικό Richard Mille RM07 «Intergalactic Dark Night», αξίας περίπου 250.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι γνωστό για τον φουτουριστικό σχεδιασμό του, την τεχνολογική του καινοτομία και την πολυτελή αισθητική του, αποτελώντας σύμβολο status και σπανιότητας στον κόσμο της υψηλής ωρολογοποιίας.

Μάλιστα, ο φακός το «συνέλαβε» στον καρπό της Σάντσεζ κατά τη διάρκεια βόλτας της στην Ίμπιζα, και οι φωτογραφίες έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας αμέτρητα σχόλια για την πολυτέλεια και το στυλ της.

Διεθνή μέσα μάλιστα αναφέρουν πως δεν αποκλείεται το δώρο αυτό να είναι το επίσημο γαμήλιο δώρο του μεγιστάνα προς τη σύζυγό του, κάνοντας ακόμη πιο ρομαντική – και σίγουρα πιο πολυτελή – τη χειρονομία.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι με το ρολόι που μοιάζει να ήρθε από… άλλον γαλαξία, ο Τζεφ Μπέζος δεν χάρισε απλώς ένα δώρο· χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας τυλιγμένο σε διαμάντια και μηχανισμούς ακριβείας.

Δείτε την φωτογραφία: