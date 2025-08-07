O «νωχελικός» Τζεφ Μπέζος και η ενθουσιασμένη Σάντσεζ: Το βίντεο από τον αμήχανο χορό τους στην Ίμπιζα

Το ότι κάποιος είναι επιτυχημένος επαγγελματίας αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι καλός σε όλα και αυτό, μάλλον, ισχύει για τον Τζεφ Μπέζος....

«Ο Μr Amazon είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους δισεκατομμυριούχους στον κόσμο. Ωστόσο, όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια εξόδου με τη σύζυγό του, Λόρεν Σάντσεζ, σε νυχτερινό κλαμπ της Ίμπιζα, το ταλέντο του δεν επεκτείνεται και στην… πίστα» αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.

Το δημοσίευμα συνοδεύεται από ένα βίντεο που αποδεικνύει αυτό ακριβώς που περιγράφει. Πιο συγκεκριμένα σε κλιπ που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνεται μια ακόμα νυχτερινή έξοδος του ζευγαριού σε κλαμπ στην Ίμπιζα. Ωστόσο αυτό που προκάλεσε εντύπωση στους θαμώνες του κλαμπ ήταν η αμήχανη, αδέξια και σχεδόν νωχελική στάση του Mr Amazon στην πίστα.

Από την άλλη η πρώην δημοσιογράφος - σε αντίθεση με τον σύζυγό της- ήταν η «ψυχή» του πάρτι. Φορώντας ένα εφαρμοστό λευκό φόρεμα που αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της, χόρευε ξέφρενα δεξιά και αριστερά εναρμονίζοντας πλήρως το σώμα της στους δυνατούς ρυθμούς της μουσικής.

Φυσικά το στιγμιότυπο με την έξοδο του ζευγαριού έγινε αμέσως viral, με τους χρήστες τους διαδικτύου να δίνουν «ρεσιτάλ» στα σχόλια σχετικά με τις περιορισμένες ικανότητες του ισχυρού άντρα στον χορό.

Μόλις την προηγούμενη ημέρα, το ζευγάρι εθεάθη να αποβιβάζεται από το πολυτελές τους γιοτ αξίας 485 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ισπανία, έχοντας απολαύσει μία λαμπερή διπλή έξοδο με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τη σύντροφό του, μοντέλο Βιτόρια Τσερέτι.

Δείτε το βίντεο: