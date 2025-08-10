Ντόναλντ Τραμπ: Πασίγνωστη ηθοποιός αποκάλυψε ότι της πρότεινε ραντεβού λίγες ώρες μετά το διαζύγιο

Μια αποκάλυψη που θυμίζει… σενάριο ταινίας έκανε η Έμα Τόμσον: την ίδια μέρα που υπέγραφε το διαζύγιο με τον Κένεθ Μπράνα, το τηλέφωνό της χτύπησε και στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Χωρίς να χάσει χρόνο – της πρότεινε κατευθείαν ραντεβού, αφήνοντάς την άναυδη.

Η ηθοποιός του «Χάρι Πότερ» αποκάλυψε την ιστορία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο στην Ελβετία το Σάββατο, λέγοντας στο κοινό ότι βρισκόταν στο τροχόσπιτό της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Primary Colors» όταν έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον τότε μελλοντικό πρόεδρο.

«Είπε: “Γεια σας, είμαι ο Ντόναλντ Τραμπ”. Νόμιζα ότι ήταν αστείο και ρώτησα: “Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;” Ίσως χρειαζόταν οδηγίες από κάποιον», αστειεύτηκε, σύμφωνα με την Telegraph.

«Τότε είπε: “Θα ήθελα πολύ να έρθεις και να μείνεις σε ένα από τα όμορφα σπίτια μου. Ίσως θα μπορούσαμε να φάμε μαζί”», θυμάται.

Η 66χρονη Τόμσον είπε ότι απέρριψε ευγενικά τον Τραμπ, προσθέτοντας: «Είπα: “Λοιπόν, αυτό είναι πολύ γλυκό. Σ’ ευχαριστώ πολύ. Θα σου απαντήσω”».

Oscar-winning actress reveals Donald Trump asked her out on a date on the day she got divorced https://t.co/FslDXNRelV pic.twitter.com/frqPzdLnjF — Page Six (@PageSix) August 9, 2025

Η απιστία η αιτία που χώρισε η Τόμσον

Εκείνη την εποχή, ο Τραμπ είχε μόλις πάρει διαζύγιο από τη δεύτερη σύζυγό του, Μάρλα Μέιπλς, με την οποία έχει αποκτήσει την κόρη του, Τίφανι Τραμπ.

Η Τόμσον παντρεύτηκε τον κατά δύο χρόνια μικρότερό της Μπράνα το 1989 μετά από δύο χρόνια σχέσης. Ωστόσο, ο γάμος έληξε το 1995. Τότε, το ζευγάρι ανέφερε ως αιίτια για τον χωρισμό τον τεράστιο φόρτο εργασίας.

Ωστόσο, αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι ο Μπράνα είχε σχέση με την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ ενώ υποδύονταν ένα ερωτευμένο ζευγάρι στην ταινία του 1994 Φρανκενστάιν της Μαίρη Σέλεϊ.