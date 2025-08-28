Καρέ-καρέ η επίθεση διευθυντή σχολείου σε συνάδελφό του για ερωτικό τρίγωνο – Βίντεο ντοκουμέντο

Κανείς δεν περίμενε ότι μια ερωτική αντιζηλία θα μετατρεπόταν σε σκηνή βίας μέσα σε σχολείο! Πέντε μήνες μετά τη σοκαριστική επίθεση με… μεταλλικό γαλλικό κλειδί στον υποδιευθυντή του, ο διευθυντής που είχε προκαλέσει σάλο στη Βρετανία είναι πλέον εκτός φυλακής, με βραχιολάκι. Αιτία; Η πεποίθησή του πως ο συνάδελφός του είχε σχέση με δασκάλα που μέχρι πρόσφατα διατηρούσε δεσμό ο ίδιος.

Η σοκαριστική επίθεση

Το σοκαριστικό περιστατικό που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας συνέβη στις 5 Μαρτίου στη Νότια Ουαλία. Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο Άντονι Φέλτον παρασύρθηκε από «εκρηκτική ερωτική ζήλια», όταν ανακάλυψε ότι ο υποδιευθυντής και επί χρόνια φίλος του, Ρίτσαρντ Πάικ, διατηρούσε σχέση με συνάδελφο εκπαιδευτικό, με την οποία ο Φέλτον είχε επίσης σχέση.

Την ημέρα της επίθεσης, ο Φέλτον χτύπησε τον Πάικ από πίσω με ένα μεγάλο μεταλλικό γαλλικό κλειδί, προκαλώντας του τραυματισμούς που χρειάστηκαν νοσοκομειακή φροντίδα.

Στη συνέχεια έφυγε από το σχολείο με το αυτοκίνητό του, ενώ λίγο αργότερα έστειλε email σε όλο το προσωπικό, ζητώντας συγγνώμη για «τα προβλήματα και την αναστάτωση» που προκάλεσαν οι πράξεις του.

Η ενοχή και η αποφυλάκιση

Στις 7 Απριλίου ο Φέλτον εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Σουόνσι και παραδέχτηκε την ενοχή του. Ο δικαστής Πολ Τόμας τον καταδίκασε σε δύο χρόνια και τέσσερις μήνες φυλάκισης, χαρακτηρίζοντας την πράξη του αποτέλεσμα τυφλής ζήλιας.

Ωστόσο σύμφωνα με την DailyMail, τον Αύγουστο ο Φέλτον αφέθηκε ελεύθερος με το καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση. Η Υπηρεσία Φυλακών επιβεβαίωσε ότι είχε προηγηθεί αξιολόγηση κινδύνου και ότι η αποφυλάκιση συνοδεύεται από αυστηρούς όρους.



