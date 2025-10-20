Τρόμος στο μετρό του Άμστερνταμ: Τον εμπόδισε να περάσει τσάμπα και την ξυλοκόπησε μέχρι λιποθυμίας - Βίντεο

Μια σοκαριστική επίθεση σημειώθηκε στο μετρό του Άμστερνταμ, όταν μια 82χρονη γυναίκα δέχθηκε άγρια χτυπήματα προσπαθώντας να σταματήσει έναν άνδρα που προσπάθησε να περάσει παράνομα μέσα από την πύλη εισιτηρίων.

Το περιστατικό συνέβη στον σταθμό Ganzenhoef, και οι εικόνες από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία είναι σοκαριστικές.

Η συνταξιούχος, βλέποντας τον παραβάτη να προσπαθεί να περάσει, προσπάθησε να τον εμποδίσει σπρώχνοντάς τον. Ο δράστης τότε αντέδρασε χτυπώντας την βίαια στο στήθος και στο αυτί.

Ο άνδρας, που όπως φαίνεται στο βίντεο φοράει μπλε καπέλο και πουκάμισο, ανοιχτό μπλε τζιν και πράσινο μπουφάν, έφυγε από το σημείο σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, και συνέχισε προς την κυλιόμενη σκάλα για να βγει από τον σταθμό. Κανείς δεν ήταν γύρω της για να βοηθήσει, και η γυναίκα φώναζε απεγνωσμένα να καλέσουν βοήθεια.

Τελικά, μετά τη βίαιη επίθεση, μεταφέρθηκε στο κέντρο της πόλης, όπου ζήτησε βοήθεια από έναν υπάλληλο του μετρό, προτού χάσει τις αισθήσεις της. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα και έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες του άνδρα, τον οποίο αναζητά μετά το περιστατικό της 26ης Μαΐου.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, η αστυνομία του Άμστερνταμ ανέφερε: «Το θύμα σχεδίαζε να πάρει το μετρό προς το κέντρο του Άμστερνταμ. Τα σχέδιά της διακόπηκαν απότομα γύρω στις 12:20 μ.μ. όταν προσπάθησε να κάνει check-in στον σταθμό του μετρό Ganzenhoef. Ένιωσε κάποιον να προσπαθεί να περάσει την πύλη. Προσπάθησε να τον σταματήσει σπρώχνοντας τον.

Στη συνέχεια, εκείνος την χτύπησε στο αυτί και στο στήθος. Ο ύποπτος διέφυγε μέσω της κυλιόμενης σκάλας. Το θύμα παρέμεινε πίσω, φωνάζοντας για βοήθεια ώστε κάποιος να καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Δυστυχώς, δεν υπήρχε κανείς κοντά για να βοηθήσει. Το θύμα αποφάσισε να πάρει το πάει το κέντρο της πόλης, Πλησίασε ένα μέλος του προσωπικού του GVB για βοήθεια, αλλά στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις της» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Δείτε βίντεο: