Πεδίο «μάχης» τουριστικός δρόμος στην Τουρκία: Βρετανοί επιτίθενται σε καταστηματάρχη με μπουνιές, κλοτσιές

Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία δράσης σημειώθηκαν στην Τουρκία, όταν μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ έξι Βρετανών τουριστών και ενός τοπικού καταστηματάρχη ξέφυγε από κάθε έλεγχο και μετατράπηκε σε άγρια βίαιη σύγκρουση στο κέντρο τουριστικής περιοχής.

Το επεισόδιο ξεκίνησε έξω από μια μπουτίκ στην οδό Ατατούρκ, όταν οι Βρετανοί τουρίστες ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος βρισκόταν στην είσοδο του χώρου του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν έντονες κουβέντες.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν έμειναν μόνο στα λόγια. Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κυκλοφόρησε στα τοπικά μέσα, φαίνονται οι τουρίστες να περικυκλώνουν τον καταστηματάρχη και ένας εξ αυτών να τον χτυπά με κεφαλιά. Ακολούθησε άγρια συμπλοκή, με γροθιές και κλοτσιές να πέφτουν βροχή, ενώ ο επιχειρηματίας σωριάστηκε στο έδαφος.

Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των τραυματιών

Η επίθεση προκάλεσε την παρέμβαση άλλων καταστηματαρχών που έσπευσαν για βοήθεια, αλλά αντί να εκτονωθεί η κατάσταση, η σύγκρουση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Η οδός μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με ανθρώπους να εμπλέκονται σωματικά και αντικείμενα του δρόμου –όπως πέτρες και ομπρέλες– να χρησιμοποιούνται ως όπλα.

Οι εικόνες από το συμβάν κάνουν τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους για τη βιαιότητα των σκηνών, αλλά και την ανησυχία τους για την ασφάλεια σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Η ένταση έληξε προσωρινά μόνο με την άφιξη της Αστυνομίας, ενώ μερίδα των τουριστών κατέφυγε σε κοντινό ξενοδοχείο για να αποφύγει τη σύλληψη. Αν και έχουν αναφερθεί αρκετοί τραυματισμοί, ο επίσημος αριθμός των τραυματισμένων παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστος.

Δείτε το βίντεο: