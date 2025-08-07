Μελ Γκίμπσον: Η νέα παραγωγή ''Η Ανάσταση του Χριστού'' - Πρωταγωνιστές ο Καβίζελ και η Μπελούτσι

Η νέα παραγωγή του Μελ Γκίμπσον, «The Resurrection of the Christ», που αποτελεί σίκουελ του επιτυχημένου φιλμ του 2004 «The Passion of the Christ», θα κυκλοφορήσει μέσω της Lionsgate σε δύο μέρη το 2027, όπως ανακοίνωσε το στούντιο. Το πρώτο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027, ενώ το δεύτερο έχει προγραμματιστεί να βγει στους κινηματογράφους 40 ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 6 Μαΐου, ανήμερα της εορτής της Ανάληψης του Κυρίου.

Για την ώρα, μόνο μία άγνωστη παραγωγή της Warner Bros έχει προγραμματιστεί για κυκλοφορία το Σαββατοκύριακο 27-28 Μαρτίου 2027, σύμφωνα με το Deadline. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος του «The Resurrection», θα βρεθεί απέναντι στην κινηματογραφική μεταφορά του βιντεοπαιχνιδιού «The Legend of Zelda» της Sony.

Η αρχική ταινία του Μελ Γκίμπσον, «The Passion of the Christ», με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Καβίζελ στον ρόλο του Ιησού, σημείωσε τεράστια επιτυχία από το πρώτο κιόλας Σαββατοκύριακο προβολής. Κατάφερε να αποφέρει συνολικές εισπράξεις 612 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, έναντι ενός προϋπολογισμού μόλις 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, η ταινία που ακολουθούσε τις τελευταίες 12 ώρες πριν από τη σταύρωση του Ιησού Χριστού απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ στις κατηγορίες Καλύτερου Μακιγιάζ, Καλύτερης Φωτογραφίας και Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής.

Ο Καβίζελ αναμένεται να επιστρέψει στον εμβληματικό ρόλο του Ιησού, όπως και η Μόνικα Μπελούτσι, η οποία θα υποδυθεί ξανά τη Μαρία Μαγδαληνή.

Το σενάριο συνυπογράφει ο Μελ Γκίμπσον με τον Ράνταλ Γουάλας, τον σεναριογράφο του βραβευμένου με Όσκαρ «Braveheart», ενώ θα αναλάβει και την παραγωγή μαζί με τον συνεργάτη του στην Icon Productions, Μπρους Ντέιβι.