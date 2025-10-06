Μελ Γκίμπσον: Επιστρέφει στην δράση και καθηλώνει ως σκληραγωγημένος λοχίας του αμερικανικού στρατού

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Μελ Γκίμπσον και η Mεξικανή ηθοποιός Ρενάτα Νότνι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον Εσάι Μοράλες για το νέο θρίλερ του Περ Πριντς με τίτλο «Coyote». Η ταινία - το σενάριο της οποίας συνέγραψαν ο Πριντς και ο 'Ανταμ Τζ. Γκολντστάιν - αφηγείται τη σκληρή ιστορία του Hernán Barroca, παλιού λαθρέμπορου που επιστρέφει στον επικίνδυνο κόσμο που πίστευε ότι είχε αφήσει πίσω.

«Όταν ο Hernán βοηθά τη Julia και τη μικρή κόρη της, Maribel, να διασχίσουν τα επικίνδυνα σύνορα, το απελπισμένο τους ταξίδι προκαλεί την οργή ενός αδίστακτου κυκλώματος διακίνησης. Καθώς το παρελθόν συγκρούεται με το παρόν — με τον Αμερικανό συνοριοφύλακα Bradley να μπαίνει στην καταδίωξη — ο Hernán πρέπει να βασιστεί στην ευστροφία και την αντοχή του για να επιβιώσει και να βρει τη λύτρωση».

«Δουλεύοντας με τον Μελ, αναγνώρισα αμέσως το πάθος του για τον κινηματογράφο. Φέρνει μια ασύγκριτη ένταση, πάντα επιδιώκοντας την αυθεντικότητα και την αλήθεια σε κάθε σκηνή. Νοιάζεται βαθιά για τη δύναμη της αφήγησης, αλλά αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι ο τρόπος που ανυψώνει τους γύρω του. Η διορατικότητα, η γενναιοδωρία, η καλοσύνη και η αφοσίωσή του, εμπνέουν όλη την ομάδα να δώσει τον καλύτερό της εαυτό», είπε ο σκηνοθέτης.

Ο σταρ θα υποδυθεί τον Jack Bradley, έναν σκληραγωγημένο λοχία του αμερικανικού στρατού και πατέρα της πράκτορα των συνόρων, Liz Bradley. Η μεξικανή πρωταγωνίστρια θα έχει το ρόλο της Julia, μιας μητέρας που παλεύει να οδηγήσει την κόρη της στην ασφάλεια, καθώς διασχίζουν τα σύνορα ΗΠΑ - Μεξικού.

«Από τη στιγμή που τη γνωρίσαμε, ήταν αδιαμφισβήτητο — ήταν προορισμένη να παίξει την Julia. Και όταν άρχισαν τα γυρίσματα της πρώτης της σκηνής, έγινε σαφές ότι μόνο εκείνη μπορούσε να ενσαρκώσει αυτόν τον χαρακτήρα με τόση δύναμη και χάρη», πρόσθεσε ο Πριντς.

Ο Γκίμπσον στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψει στο τιμόνι της σκηνοθεσίας και της παραγωγής για την πολυαναμενόμενη ταινία σε δύο μέρη, «Resurrection of The Christ». Το έργο αποτελεί τη συνέχεια της εμβληματικής ταινίας του 2004, «The Passion of the Christ».