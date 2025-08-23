Ντάνιελ Ντέι - Λιούς: Η μεγάλη επιστροφή του αγαπημένου ηθοποιού

Ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Ντάνιελ Ντέι - Λιούις, που θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους στην ιστορία του κινηματογράφου, επιστρέφει μετά από οκτώ χρόνια απουσίας με την ταινία «Anemone».



Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας θα γίνει στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF).



Η ταινία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του Ρόναν και θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 3 Οκτωβρίου.



Πατέρας και γιος συνέγραψαν το σενάριο, το οποίο περιγράφεται ως μια εξερεύνηση «των πολύπλοκων και εσωτερικών δεσμών που υπάρχουν μεταξύ αδελφών, πατέρων και γιων». Η ιστορία λαμβάνει χώρα στο Γιορκσάιρ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και ακολουθεί τη ζωή δύο αδελφών, πρώην Βρετανών παραστρατιωτικών που είχαν υπηρετήσει στη Βόρεια Ιρλανδία πριν από είκοσι χρόνια.

Ο 27χρονος Ρόναν είχε μέχρι σήμερα αφιερωθεί κυρίως στη ζωγραφική, ενώ έχει στο ενεργητικό του δύο ταινίες μικρού μήκους, γυρισμένες το 2016 και το 2017. Το «Anemone» αποτελεί την πρώτη του μεγάλου μήκους δημιουργία και έρχεται με τη στήριξη της Plan B, της εταιρείας παραγωγής του Μπραντ Πιτ.

Η απόσυρση από την υποκριτική το 2017

Η απόφαση του Ντάνιελ Ντέι - Λιούις να αποσυρθεί από την υποκριτική ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2017, όταν ο εκπρόσωπός του δήλωσε πως «δεν θα εργαζόταν πλέον ως ηθοποιός». Όπως τότε είχε σημειωθεί, ο ηθοποιός αισθανόταν βαθιά ευγνωμοσύνη προς συνεργάτες και κοινό, αλλά η επιλογή του αποτελούσε μια αυστηρά προσωπική απόφαση.

«Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις δεν θα εργάζεται πλέον ως ηθοποιός. Είναι απεριόριστα ευγνώμων σε όλους τους συνεργάτες και το κοινό του όλα αυτά τα χρόνια. Πρόκειται για μια ιδιωτική απόφαση και ούτε ο ίδιος ούτε οι εκπρόσωποί του θα κάνουν οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο για το θέμα αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ηθοποιού.