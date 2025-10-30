«Ξανασταυρώνεται» στο σινεμά: Ο Χριστός του 2025 είναι ένας street artist που αντιστέκεται στο άδικο

Σε ένα κοντινό μέλλον, σε ένα απομονωμένο ελληνικό νησί υπό ξένη κατοχή, ζει ο Μανώλης, ένας νεαρός street artist με διαταραχή ομιλίας. Με την ανοχή του πατέρα του, αρχηγού Ασφαλείας του νησιού, ο Μανώλης έχει μάθει να κινείται απερίσκεπτα, στα όρια του νόμου του κατακτητή.

Μια νύχτα, μαζί με τους φίλους του, βεβηλώνουν ένα άγαλμα του Χριστού. Υπό την πίεση του Δεσπότη, ο πατέρας του αναγκάζεται να τον συνετίσει. Λυγίζοντας στην προοπτική της βάναυσης τιμωρίας που τον περιμένει, ο Μανώλης προδίδει τους φίλους του, εντάσσεται στο Σώμα Ασφαλείας και υποχρεώνεται να υποδυθεί τον Χριστό στη Μεγάλη Αναπαράσταση των Παθών - την υπερπαραγωγή που σκηνοθετεί ο ίδιος ο Δεσπότης για τον εορτασμό του Πάσχα, με τις ευλογίες του ξένου διοικητή.

Όταν, όμως, ένας ντόπιος ψαράς σώζει ένα τσούρμο Ελλήνων προσφύγων που έχουν αυτομολήσει από γειτονικό νησί, ο Μανώλης γίνεται πλέον μάρτυρας και συμμέτοχος της σκληρής μεταχείρισής τους. Ακροβατώντας ανάμεσα στην ενοχή και την αφύπνιση, θα καταφέρει επιτέλους να βρει τη φωνή του και να αντισταθεί στην αδικία;

Δυνατό καστ

Η διεθνής παραγωγή «Ξανασταυρώνεται» του βραβευμένου σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη ξεκίνησε τα γυρίσματά της στα Χανιά. Πρόκειται για την κινηματογραφική προσαρμογή του μυθιστορήματος «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται», ενός από τα πιο αναγνωρισμένα έργα του Νίκου Καζαντζάκη, σε συμπαραγωγή Ελλάδας, Ιταλίας, Κύπρου και Λουξεμβούργου.

Το σενάριο υπογράφει ο σκηνοθέτης, γνωστός μεταξύ άλλων για την ιδιαίτερα επιτυχημένη σειρά «Το Νησί», μαζί με την Αλεξάνδρα Δυράνη-Μαούνη, ενώ το καστ αποτελείται από τους: Αναστάση Λαουλάκο, Κίκα Γεωργίου, Βαγγέλη Μουρίκη, Αλέξανδρο Λογοθέτη, Φωτεινή Πελούζο, Γιάννη Αναστασάκη, Ορέστη Παλιαδέλη και Simone Baldasseroni. Στην ταινία συμμετέχει ο Maurizio Lombardi, ο οποίος στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τον Πάολο Σορεντίνο στη σειρά «The New Pope / Ο Νέος Πάπας».

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Ο Θοδωρής Παπαδουλάκης μοιράζεται μαζί μας κάποιες σκέψεις του για το νέο project που ετοιμάζει. «Στο “Ξανασταυρώνεται”, η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια Ελλάδα του μέλλοντος που παραπαίει - μια αλληγορία για την πίστη, την εξουσία και την πνευματική αφύπνιση που οδηγεί τον νεαρό πρωταγωνιστή της στη θυσία και την εξέγερση.

Το νησί της Λυκόβρυσης, κάποτε εύφορο, έχει πληγεί από την κλιματική αλλαγή, με δυνατούς ανέμους και αφρικανική σκόνη να το σκεπάζουν. Κυβερνάται από μια ξένη κατοχική δύναμη που εκμεταλλεύεται τα πολύτιμα πετρώματά του. Οι κάτοικοι ζουν κάτω από έναν “ευγενή” ζυγό - με σχετική ελευθερία, δικαίωμα στη θρησκεία και λαμπρές τελετές, όπως τα Πάθη της Μεγάλης Εβδομάδας.

Στην καρδιά αυτού του κόσμου βρίσκεται ο Μανώλης, ένας νεαρός αναρχικός γκραφιτάς που τραυλίζει· δεν μπορεί να μιλήσει καθαρά, αλλά τολμά να πει ό,τι οι άλλοι φοβούνται. Όταν αναγκάζεται να υποδυθεί τον Χριστό στη μεγαλοπρεπή θρησκευτική υπερπαραγωγή του Δεσπότη, ξεκινά το παράδοξο ταξίδι του από τη σιωπή προς την εξέγερση - την αφύπνιση μιας κοινωνίας βυθισμένης στην υποκρισία και την υποταγή.

Ένα κύμα Ελλήνων προσφύγων, ο ταπεινός μοναχός Παπαφώτης και η χήρα που αγαπά, τον οδηγούν στη συνειδητοποίηση ότι η σωτηρία της ψυχής περνά μέσα από τη θυσία του Εγώ. Το “Ξανασταυρώνεται” είναι μια σύγχρονη, τολμηρή αλληγορία των Παθών, που επαναπροσδιορίζει την αρχαία τραγωδία σε μια νέα εποχή - πιστή στο πνεύμα του Νίκου Καζαντζάκη, από το οποίο εμπνέεται».