Κλαούντια Καρντινάλε: Οι 5 αξέχαστοι ρόλοι του «κοριτσιού των ονείρων» του ιταλικού σινεμά

Η Κλαούντια Καρντινάλε, μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες φιγούρες του ιταλικού σινεμά της δεκαετίας του 1960, που μαγνήτιζε τις οθόνες με την αισθησιακή ομορφιά της και αποθεώθηκε από σκηνοθέτες όπως ο Λουκίνο Βισκόντι, Σέρτζιο Λεόνε και Φεντερίκο Φελίνι, πέθανε στο Νεμούρ της Γαλλίας την Τρίτη 23/09 σε ηλικία 87 ετών.

Συχνά την αποκαλούσαν «κορίτσι των ονείρων» της Ιταλίας αν και στην πραγματικότητα δεν ήταν Ιταλίδα. Αλλά η υποκριτική δεν ήταν η φιλοδοξία της ως έφηβη, ενώ στην αρχή της καριέρας της δυσκολευόταν να μιλήσει ιταλικά επειδή μεγάλωσε στη Γαλλία.

Η Κλαούντια Καρντινάλε εμφανίστηκε σε περισσότερες από 150 ταινίες κατά τη διάρκεια της εξηκονταετούς καριέρας της στην Ευρώπη. Πρωταγωνίστησε επίσης σε θρυλικές ταινίες οι οποίες έμειναν στην ιστορία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Υπήρξε το ιδανικό κινηματογραφικό «ταίρι» του Μαστρέλο Μαστρογιάνι με τον οποίο γύρισαν αρκετές ταινίες και μάλιστα ο ίδιος θαύμαζε την ομορφιά της και της το υπενθύμιζε κάθε φορά που ήταν στα γυρίσματα. «Είσαι ένα από τα κορίτσια που μοιάζουν με ιαματικό νερό», της είχε πει ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι στα γυρίσματα της ταινίας «8 1/2».

Η Καρντινάλε συχνά συμπεριλαμβανόταν στο Πάνθεον των Ιταλίδων ηθοποιών στο πλευρό των Σοφία Λόρεν και Τζίνα Λολομπριτζίντα ως τα ιταλικά σύμβολα του σεξ των δεκαετιών του 1960 και του 1970. Ωστόσο, «η Κλαούντια πάντα θεωρούνταν πιο προσιτή στην οθόνη», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Μάσιμο Μπενβενιού, Ιταλός κριτικός κινηματογράφου.

«Οι σταρ της εποχής, η Ανίτα Έκμπεργκ, η Σοφία Λόρεν, η Μπριζίτ Μπαρντό και η Τζέιν Μάνσφιλντ — αυτές που ήταν γνωστές ως οι «μεγαλοπρεπείς» — ήταν γυναίκες με πολλες καμπύλες. Η Κλαούντια ήταν λιγότερο θηλυκή και περισσότερο κορίτσι της διπλανής πόρτας. Ήταν πιο αληθινή».

Οι 5 κορυφαίες ταινίες της Κλαούντια Καρντινάλε

8 1/2 (Φελίνι - 1963): Η Κλαούντια του Φελίνι

Σε αυτή την ταινία, η Κλαούντια Καρντινάλε χρίστηκε η «μούσα» του Φεντερίκο Φελίνι στο απόλυτο αριστούργημά του « 8 1/2». Στην ταινία υποδύθηκε τον ομώνυμο ρόλο της Κλαούντια.

Στο πλευρό της ο Μαστρέλο Μαστρογιάνι. Η ίδια ενσαρκώνει την αγνότητα, την έμπνευση, ενώ έδινε μια πνοή φρέσκου αέρα στο δημιουργικό χάος της εποχής.

Ο ρόλος της την έβαλε στο Πάνθεον των εμβληματικότερων ηθοποιών του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Ο Γατόπαρδος (Λουκίνο Βισκόντι - 1963) - Η εκθαμβωτική Αντζέλικα

Αν υπήρχε μόνο μία εικόνα που έπρεπε να θυμόμαστε, ίσως θα ήταν αυτή: Η Κλαούντια Καρντινάλε, με το ολόλευκο φόρεμα, να χορεύει στην αγκαλιά του Μπερτ Λάνκαστερ στην αριστουργηματική ταινία του Λουκίνο Βισκόντι,.

Είναι η Αντζέλικα Σεντάρα, η ενσάρκωση μιας τολμηρής και ακαταμάχητης νέας της αστικής τάξης που έρχεται να ταρακουνήσει την παρακμάζουσα σικελική αριστοκρατία. Λαμπερή, φιλόδοξη και εκθαμβωτικά όμορφη, μαγνητίζει την οθόνη κλέβει την καρδιά του Αλέν Ντελόν. Ένας ρόλος που την καθιέρωσε ως μια από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς της εποχής της.

Ο Ρόκο και τα αδέλφια του (Λουκίνο Βισκόντι - 1960) - Η μοιραία Νάντια

Πριν πρωταγωνιστήσει στον «Γατόπαρδο», η Κλαούντια Καρντινάλε παίζει υπό τις οδηγίες του Βισκόντι έναν από τους πρώτους της μεγάλους δραματικούς ρόλους σε αυτό το μνημείο του ιταλικού κινηματογράφου.

Δίπλα στον Αλέν Ντελόν και τον Ρενάτο Σαλβατόρι, υποδύεται τη Νάντια, μια νεαρή γυναίκα διχασμένη ανάμεσα σε δύο αδέρφια, των οποίων η αγάπη και ο πόθος θα αποτελέσουν τον καταλύτη για μια τρομερή οικογενειακή τραγωδία.

Σε αυτό το συγκινητικό νεορεαλιστικό δράμα, δείχνει ήδη σε πλήρη έκταση το ταλέντο της και την ικανότητά της να εκφράζει τα πιο έντονα πάθη.

Κάποτε στη Δύση (Σέρτζιο Λεόνε - 1968): Η ήσυχη δύναμη

Για το οπερατικό γουέστερν του, ο Σέρτζιο Λεόνε επέλεξε την Κλαούντια Καρντινάλε για να υποδυθεί την Τζιλ ΜακΜπέιν, μια νεαρή χήρα που φτάνει στην Άγρια Δύση και βρίσκεται μόνη, κληρονόμος ενός οικοπέδου που όλοι περιμένουν.

Μακριά από την κλισέ δεσποινίδα που βρίσκεται σε κίνδυνο, υποδύεται έναν χαρακτήρα απίστευτης ανθεκτικότητας και αποφασιστικότητας. Απέναντι από τον Χένρι Φόντα, τον Τσαρλς Μπρόνσον και τον Τζέισον Ρόμπαρντς, η σιωπή της λέει πολλά και η παρουσία φωτίζει κάθε πλάνο. Είναι η καρδιά της ταινίας που χτυπάει, το σύμβολο ενός νεοσύστατου πολιτισμού.

Δυο λησταρχίνες σαρώνουν το Γουέστ (Κρίστιαν Ζακ - 1971): Η ποπ και η γκλάμουρ μονομαχία

Επειδή η Κλαούντια Καρντινάλε ήταν επίσης μια εξαιρετικά δημοφιλής σταρ, δεν αρνήθηκε να παίξει στη γουέστερν κωμωδία μαζί με το άλλο μεγάλο είδωλο της δεκαετίας του '60: την Μπριζίτ Μπαρντό.

Μια μονομαχία γοητείας, χαρακτήρα και αντιπάλων ανάμεσα σε δύο αδερφές που μαλώνουν για ένα ράντσο. Η ταινία είναι απολαυστική και συμπυκνώνει το πνεύμα της δεκαετίας του '70. Πρόκειται για τη συνάντηση κορυφής μεταξύ δύο θρύλων. Μια κλασική γαλλική κωμωδία με γουέστερν πινελιά.

