Μπιορν Αντρέσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο ρόλος που τον καθόρισε

Πέθανε στα 70 του ο Σουηδός ηθοποιός Μπιορν Αντρέσεν, το εντυπωσιακά όμορφο αγόρι που έπαιζε στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία». Τον θάνατό του ανακοίνωσαν την Κυριακή ο Κρίστιαν Πέτρι και η Κριστίνα Λίντστρομ, οι συν-σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «The Most Beautiful Boy in the World του 2021», το οποίο ήταν αφιερωμένο στον ηθοποιό.

Σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο Αντρέσεν επιλέχθηκε από τον Ιταλό σκηνοθέτη Λουκίνο Βισκόντι για τον «Θάνατο στη Βενετία», που βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τόμας Μαν.

Η υπόθεση της ταινίας, η οποία θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ταινίες του κλασικού ιταλικού κινηματογράφου, αφορούσε τον έρωτα ενός ώριμου Βρετανού συνθέτη, του Ντερκ Μπόγκαρντ για έναν πανέμορφο νεαρό, τον Πολωνό «Τάτζιο».

Ο Βισκόντι είχε χαρακτηρίσει τότε τον Αντρέσεν «το ωραιότερο αγόρι στον κόσμο», ένας τίτλος που ακολούθησε τον ηθοποιό σε όλη του τη ζωή – προς μεγάλη του ενόχληση. Η ομορφιά του μάλιστα ήταν τέτοια που έγινε αμέσως παγκόσμιος σταρ και σύμβολο της νεανικής ομορφιάς, ενώ πολλοί τον συνέκριναν με τον «Δαβίδ» του Μιχαήλ Άγγελου.

Ωστόσο ο ηθοποιός είχε παραδεχτεί πως η εμπειρία του με τον Βισκόντι επηρέασε αρνητικά τη μετέπειτα ζωή του. «Ένιωθα σαν εξωτικό ζώο μέσα σε κλουβί», είχε δηλώσει το 2003 στη βρετανική εφημερίδα Guardian.



Björn Andrésen, Teen Actor in 1971's 'Death in Venice,' Dies at 70 https://t.co/I7PXyaUn8j — The Hollywood Reporter (@THR) October 27, 2025

Ποιος είναι ο Μπιορν Αντρέσεν

Ο Μπιορν Αντρέσεν γεννήθηκε στη Στοκχόλμη το 1955. Μετά την αυτοκτονία της μητέρας του όταν ήταν 10 ετών, μεγάλωσε με τη γιαγιά του, η οποία τον ώθησε να ασχοληθεί με την υποκριτική και το μόντελινγκ επειδή, όπως είπε αργότερα, «ήθελε μια διασημότητα στην οικογένεια».

Μετά την ταινία «Θάνατος στη Βενετία», ο Αντρέσεν πήγε στην Ιαπωνία, όπου η ταινία είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Εκεί, έγινε ποπ σταρ και μοντέλο, εμφανίστηκε σε αρκετές διαφημίσεις και απέκτησε τεράστιο γυναικείο κοινό. «Έχετε δει τις φωτογραφίες των Beatles στην Αμερική;» είπε στον Guardian το 2003, «έτσι ήταν. Υπήρχε μια υστερία γύρω από αυτό».

Όπως αναφέρει ο Guardian ασχολήθηκε με τη μουσική και έγινε ένας καταξιωμένος πιανίστας και μουσικός. Συνέχισε να παίζει, εμφανιζόμενος σε περισσότερες από 30 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, κυρίως γυρισμένες στη Σουηδία. Περιέγραψε την καριέρα του ως «χάος» και ισχυρίστηκε ότι ο «Tατζιo» τον στοίχειωνε μέχρι την ενηλικίωση. «Η καριέρα μου είναι μια από τις λίγες που ξεκίνησε από την απόλυτη κορυφή και στη συνέχεια κατέβηκε προς τα κάτω», είπε. «Αυτό ήταν μοναχικό».

Ο Αντρέσεν απέκτησε δύο παιδιά με την πρώην σύζυγό του, την ποιήτρια Σουζάνα Ρομάν: μια κόρη, τη Ρομπίν, και έναν γιο, τον Έλβιν, ο οποίος πέθανε από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου σε ηλικία εννέα μηνών.