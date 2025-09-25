Γεωργιάδης σε Καλογερόπουλο για Ρούτσι: «Δημήτρη έκανες λάθος, δεν κάνουμε υπόδειξη στη Δικαιοσύνη»

Να γίνει δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του, ζήτησε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καλογερόπουλος, απευθύνοντας έκκληση στη Δικαιοσύνη, σημειώνοντας πως θα έπρεπε ήδη να έχει παρέμβει.



«Γιατί να μην πάει ο πατέρας να κάνει την εκταφή; Γιατί να μην του δώσουν τη δυνατότητα; Να πάει η Δικαιοσύνη να κλείσει το θέμα και να ξεκινήσει και το δικαστήριο. Πώς θα λειτουργήσουμε σαν Δημοκρατία; Τη σεβόμαστε τη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη δεν έχει αυτιά, δεν ακούει τι γίνεται; Θα έπρεπε ήδη να έχουν παρέμβει. Μετά από τρεις μήνες θα μπορεί να την κάνει μόνος του ελεύθερα, γιατί όχι τώρα που τη ζητάει;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας: «πατέρας είναι έχασε το παιδί του, ας το κάνει. Απλά θέματα ανθρώπινα τα κάνουμε μείζονα θέματα».



Το βουλευτή της ΝΔ διαδέχθηκε στο βήμα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας πως «εξανιστάμενος είπε “μα τι δεν καταλαβαίνει η Δικαιοσύνη, γιατί δε διατάσσει την εκταφή”», λέγοντας πως ο Δημήτρης Καλογερόπουλος λειτούργησε μέσα του ένα ένστικτο ανθρώπινο «που θα έπρεπε να έχει λειτουργήσει σε πολλούς προ πολλού».

Ωστόσο, στον βουλευτή της ΝΔ απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. «Δημήτρη, έκανες λάθος», ανέφερε αρχικώς ο υπουργός Υγείας και συνέχισε: «δεν κάνουμε υπόδειξη τι θα πει η Δικαιοσύνη, η Δικαιοσύνη θα πει αυτό που νομίζει. Γιατί η Δικαιοσύνη ξέρει όλη τη δικογραφία και ξέρει τι είναι σωστό και εμείς τους εμπιστευόμαστε. Το να λέει ο ένας “θέλουμε τη μία άποψη” και ο άλλος “θέλουμε την άλλη”, είναι λάθος».