Δέσποινα Βανδή: Το περιπολικό που έγινε… ταξί προκαλεί αντιδράσεις

Στην Ελλάδα υπάρχουν πολίτες α’ και β’ κατηγορίας αναρωτήθηκε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου; Την αφορμή γι΄ αυτή την κουβέντα έδωσε ένα βίντεο που έφερε το «Πρωινό» στη δημοσιότητα και παρουσιάζει τη Δέσποινα Βανδή να βρίσκεται μέσα σε ένα περιπολικό. Όχι, η τραγουδίστρια δεν συνελήφθη, απλώς χρησιμοποίησε το περιπολικό σαν ιδιωτική λιμουζίνα.

Βίντεο απεικονίζει περιπολικό της αστυνομίας να μεταφέρει τη Δέσποινα Βανδή, μετά από πρόβλημα στο ΙΧ όπου επέβαινε. pic.twitter.com/tgtn7HF0NS — Flash.gr (@flashgrofficial) October 21, 2025

Το χρονικό της… εξυπηρέτησης

Όλα συνέβησαν το πρωί της 8ης Αυγούστου 2025 όταν η τραγουδίστρια βρισκόταν σε αυτοκίνητο που θα τη μετέφερε από το αεροδρόμιο Μακεδονία στη Χαλκιδική όπου το βράδυ είχε προγραμματισμένη συναυλία.

Με το που βγήκαν στον εθνικό δρόμο το αυτοκίνητο έπαθε λάστιχο. Ο οδηγός έκανε στην άκρη, τοποθέτησε το προειδοποιητικό τρίγωνο και κάλεσε την οδική βοήθεια. Λίγο αργότερα έτυχε να περνά ένα περιπολικό που σταμάτησε να δει τι είχε συμβεί. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί προσφέρθηκαν να μεταφέρουν τη Βανδή οι ίδιοι στο ξενοδοχείο της στη Χαλκιδική ώστε να μην περιμένει μέσα στη ζέστη και ταλαιπωρηθεί. Η Βανδή δέχτηκε να τη μεταφέρουν (ίσως δεν γνώριζε ότι αυτό απαγορεύεται, ίσως και να μην την ενδιέφερε) και τώρα βρίσκεται εκτεθειμένη και η ίδια και οι αστυνομικοί.

Στο πρόσφατο παρελθόν πάντως έχουμε μάθει πως τα περιπολικά δεν είναι ταξί, όπως τουλάχιστον είχαν πει στην Κυριακή Γρίβα λίγο πριν εκείνη δολοφονηθεί από τα χέρια του πρώην συντρόφου της.

Το περιστατικό αυτό βγαίνει στη φόρα λίγο καιρό μετά το τροχαίο του συντρόφου της, Βασίλη Μπισμπίκη, στη Φιλοθέη που προκάλεσε μεγάλες υλικές ζημιές και για το οποίο καταδικάστηκε με 7.000€ πρόστιμο.