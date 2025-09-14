Φωτιά σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω: Νεαρός πήδηξε από το μπαλκόνι – Απεγκλωβίστηκαν 2 ηλικιωμένοι

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Αιγάλεω.

Συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο τριώροφο κτήριο επί της οδού Αγίου Γερασίμου στο Αιγάλεω.

Ένας νεαρός, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες αναγκάστηκε να πηδήξει από το μπαλκόνι για να γλιτώσει από τις φλόγες.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβισαν και 2 ηλικιωμένους που είχαν ανέβει στην ταράτσα του κτιρίου για να μην κινδυνέψουν από τη φωτιά και να μην εισπνεύσουν καπνό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής συνολικά επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Και τα τρία άτομα είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN αν και το διαμέρισμα έχει καεί ολοσχερώς, τα υπόλοιπα δεν έχουν υποστεί ζημιές.

Δείτε βίντεο: