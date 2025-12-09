Καλύβια: Ήσυχος οικογενειάρχης ο στόχος εμπρησμού σύμφωνα με την ΕΛΑΣ - Πού στρέφονται οι έρευνες

«Ήσυχος οικογενειάρχης που δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές», είναι σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. ο άνδρας από την Αλβανία που χθες το βράδυ εντόπισε εμπρηστικό μηχανισμό δεμένο στο κάτω μέρος του οχήματος του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 22:00 της Δευτέρας (8/12) στην οδό Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Θορικού και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής -ενώ έσπευσε προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ- καθώς αρχικά κρίθηκε ότι επρόκειτο για βόμβα.

Ο εμπρηστικός μηχανισμός ήταν μέσα σε σακούλα και ο δράστης τον είχε δέσει με πλαστικό δεματικό (tie-wrap) στην εξάτμιση του σταθμευμένου οχήματος, με κίνδυνο εάν αυτό ξεκινήσει να προκληθεί έκρηξη σε τον μηχανισμό από τη θερμότητα. Οι πυροτεχνουργοί του ΤΕΕΜ που τον εξουδετέρωσαν, διαπίστωσαν ότι αποτελούνταν από τρία γκαζάκια, μπουκαλάκι με εύφλεκτο υγρό και μεγάλα σπίρτα.

Σε ό,τι αφορά τον στόχο της απόπειρας εμπρηστικής επίθεσης, βρίσκεται πολλά χρόνια στην Ελλάδα, έχει γυναίκα και παιδιά, ενώ εργάζεται σε τοπική επιχείρηση εστίασης. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αττικής.