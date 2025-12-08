Συναγερμός στα Καλύβια: Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη σε εμπρηστικό μηχανισμό κάτω από ΙΧ

Συναγερμός σήμανε στις 21:40 στην Ελληνική Αστυνομία καθώς ένας άνδρας, υπήκοος Αλβανίας σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντόπισε κάτω από το σταθμευμένο ΙΧ του ένα δέμα που παραπέμπει σε εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο χώρος - η οδός Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Θορικού συγκεκριμένα - αποκλείστηκε αμέσως από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.



Λίγο πριν τις 23:00 πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη στο σημείο. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ο εμπρηστικός μηχανισμός αποτελούνταν γκαζάκι και μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό.