Σύλληψη τσαντάκια που πραγματοποιούσε επιθέσεις κατά γυναικών σε Νίκαια, Κορυδαλλό

Στη σύλληψη ενός 41χρονου μοτοσικλετιστή για κλοπές και σωματική βία προχώρησε η Αστυνομία στην Αγία Βαρβάρα.



Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος κινούμενος με μοτοσικλέτα προσέγγισε πεζή γυναίκα στον Κορυδαλλό και της αφαίρεσε με βίαιο τρόπο την τσάντα, ρίχνοντάς τη στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πρόσωπο και στο δεξί χέρι.



Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον μοτοσικλετιστή στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και τον συνέλαβαν. Εκεί, όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση ο 41χρονος διέπραττε ληστείες από τον περασμένο Σεπτέμβριο αρπάζοντας με τη βία τσάντες πεζών γυναικών σε Νίκαια και Κορυδαλλό.



Προσέγγιζε τα θύματά του, φορώντας κράνος και μπουφάν εταιρίας διανομών, ώστε να μη γίνει αντιληπτός, ενώ ήταν ιδιαίτερα βίαιος κατά τις ληστείες, καθώς τραβούσε με δύναμη τις τσάντες των θυμάτων με αποτέλεσμα την παράσυρση και τον τραυματισμό του.



Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν επιπλέον 3 περιπτώσεις σε Κορυδαλλό και Νίκαια.