Γέρακας: Τροχαίο με 4 τραυματίες στη λεωφόρο Σπάτων - Όχημα προσέκρουσε σε κολώνα

Τροχαίο με τραυματίες συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (14/10) στη λεωφόρο Σπάτων, στην περιοχή του Γέρακα.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουν οι αρχές που έφτασαν στο σημείο, υπάρχουν τέσσερις τραυματίες, χωρίς να είναι γνωστή η κατάστασή τους.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της συμβολής της λεωφόρου Σπάτων με τη λεωφόρο Μαραθώνος, όπου ένα όχημα προσέκρουσε σε κολώνα.

Με μεγάλη δυσκολία γίνεται η μετακίνηση των οχημάτων, ενώ η Τροχαία έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού.