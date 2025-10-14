Γέρακας: Τροχαίο με 4 τραυματίες στη λεωφόρο Σπάτων - Όχημα προσέκρουσε σε κολώνα
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της συμβολής της λεωφόρου Σπάτων με τη λεωφόρο Μαραθώνος.
Τροχαίο με τραυματίες συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (14/10) στη λεωφόρο Σπάτων, στην περιοχή του Γέρακα.
Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουν οι αρχές που έφτασαν στο σημείο, υπάρχουν τέσσερις τραυματίες, χωρίς να είναι γνωστή η κατάστασή τους.
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της συμβολής της λεωφόρου Σπάτων με τη λεωφόρο Μαραθώνος, όπου ένα όχημα προσέκρουσε σε κολώνα.
Με μεγάλη δυσκολία γίνεται η μετακίνηση των οχημάτων, ενώ η Τροχαία έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού.