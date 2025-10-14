Τραγικός επίλογος: Νεκρός στη φυλακή ο μεθυσμένος οδηγός που είχε σκοτώσει 50χρονη στον Λαγκαδά

Με τον θάνατο του 60χρονου οδηγού φορτηγού που τον περασμένο Μάρτιο είχε προκαλέσει θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα 50χρονη στον Λαγκαδά μπήκε τέλος στην τραγική αυτή ιστορία.

Ο άνδρας ο οποίος κρατούνταν στον Κορυδαλλό πέθανε έναν μήνα μετά τον θάνατο της 50χρονης. Τον Μάρτιο του 2025, ο 60χρονος είχε χτυπήσει θανάσιμα την 50χρονη γυναίκα, μητέρα 2 παιδιών, με το φορτηγό του ενώ οδηγούσε μεθυσμένος.

Από την αστυνομική έρευνα είχε προκύψει τότε ότι ο δράστης δεν διέθετε άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν λόγω οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Πέθανε από τις επιπλοκές»

Ο 60χρονος είχε προφυλακιστεί και μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό. Έναν μήνα μετά έχασε τη ζωή του μέσα στη φυλακή, με τη δικηγόρο του, Ανθούλα Ανάσογλου, να θέτει σοβαρά ερωτήματα.

«Από την πρώτη στιγμή επέμενα πως ούτε οι συνθήκες νοσηλείας ήταν καλές, γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε τραυματιστεί στον πνεύμονα. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν καλά, θα είχε σίγουρα επιπλοκές.

Πέθανε από τις επιπλοκές. Και είχε και το πρόβλημα της εξάρτησης. Δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο αυτόν από το νοσοκομείο. Όταν έγινε η μέρα της μεταφοράς, το ΑΧΕΠΑ δεχόταν πιέσεις. Τον μετέφεραν από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με το συμβατικό αυτοκίνητο» είπε η δικηγόρος του.

«Μακάρι να πέθαινα εγώ, είμαι ένα ανθρώπινο κουρέλι»

Ο οδηγός του φορτηγού από την επομένη του δυστυχήματος είχε εκφράσει την οδύνη του για το περιστατικό. Στο σκληρό πρόσωπο που του έδειξε η ζωή από νωρίς στάθηκε ο 60χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, στο οποίο σκοτώθηκε μία 50χρονη μητέρα δύο παιδιών. Ο άνδρας παραδέχθηκε πως καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, ενώ αποκάλυψε ότι ακολουθεί πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ ως πρώην τοξικομανής.

Ο ίδιος εμφανίστηκε μετανιωμένος κατά την απολογία του την Τρίτη (01/04) λέγοντας «μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση της γυναίκας», ωστόσο επανέλαβε ότι η αιτία για το δυστύχημα ήταν τα φώτα που τον τύφλωσαν, την ώρα που τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων έδειξαν ότι οδηγούσε έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.