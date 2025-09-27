Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση του 55χρονου Βρετανού στην Κάρπαθο - Βρέθηκε η σορός του

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση του 55χρονου Βρετανού τουρίστα στην Κάρπαθο τον περασμένο Ιούνιο, καθώς νωρίτερα σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε η σορός του,

Πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται αυτή την ώρα στη θέση Επιονία, στην ευρύτερη περιοχή του Κίλιου στη Βόρεια Κάρπαθο, όπου εντοπίστηκε το πτώμα του 55χρονου Άγγλου τουρίστα, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί από τις 27 Ιουνίου 2025. Το άψυχο σώμα του εντόπισαν κυνηγοί. Όπως όλα δείχνουν, ο άτυχος τουρίστας έχασε τον προσανατολισμό του. Εντός των επόμενων ωρών θα μεταφερθεί στην Αυλώνα και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο της Καρπάθου, ενώ ακολούθως θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή στη Ρόδο. Ήδη ειδοποιήθηκαν και αναμένεται να φτάσουν στο νησί οι συγγενείς του.

Οι έρευνες δεν σταμάτησαν από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε η εξαφάνισή του, με αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενισχυμένες από τη Ρόδο, να επιχειρούν αδιάκοπα. Στην προσπάθεια συμμετείχαν επίσης εθελοντές, με τη βοήθεια εκπαιδευμένων σκύλων και drone, αναφέρει η ΕΡΤ.

Κάτοικος της περιοχής Διαφανιού είδε τον αγνοούμενο το μεσημέρι της Παρασκευής, 27 Ιουνίου 2025, στο Τρίστομο να φωτογραφίζει την περιοχή με το κινητό του τηλέφωνο. Ρώτησε για τον τρόπο που θα κατευθυνόταν νοτιότερα προς την περιοχή Βρουκούντα μέσω της περιοχής Λαχαμίτη. Όλες αυτές οι περιοχές, καθώς και η γύρω θαλάσσια ζώνη, ελέγχθηκαν λεπτομερώς από τις δυνάμεις που επιχειρούσαν.

Την εξαφάνισή του ανέφερε η ιδιοκτήτρια της κατοικίας που ενοικίαζε μόνος του ο Άγγλος τουρίστας, το πρωί της Παρασκευής, 27 Ιουνίου, όταν πήγε για να την καθαρίσει, καθώς η διαμονή του είχε λήξει την προηγούμενη ημέρα.

Στο νησί της Καρπάθου έχουν φτάσει η πρώην σύζυγός του, ο γιος και ο γαμπρός του. Ο Άγγλος τουρίστας είχε επισκεφθεί το νησί για πρώτη φορά.