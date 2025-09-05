Μουρτζούκου: Στο Ανθρωποκτονιών το πόρισμα για τον Παναγιωτάκη - «Βλέπουν» ασφυξία οι ιατροδικαστές

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη και της Ειρήνης Μουρτζούκου καθώς νέο φως ρίχνει το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών. Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο θάνατος του παιδιού τον Αύγουστο του 2024 επήλθε από ασφυξία.

Το πόρισμα των ιατροδικαστών, συνολικά αποτελείται από 100 σελίδες μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα ενώ η έκθεση για τον θάνατό του είναι 15 σελίδες.

Συγκεκριμένα οι ιατροδικαστές Νίκος Καρακούκης, Νικόλαος Καλόγριας και Ελένη Καλύβα, στο πόρισμά τους, αποκλείουν το θάνατο από παθολογικά αίτια, αλλά και από πιθανή δηλητηρίαση, και αναφέρουν πως «η ασφυξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου του Παναγιώτη».

Αρνείται πως διέπραξε τη δολοφονία του μικρού Παναγιώτη

Ο μικρός Παναγιωτάκης ήταν το τέταρτο παιδί που χάθηκε στα χέρια της Ειρήνης Μουρτζούκου. Η έγκλειστη στις φυλακές Κορυδαλλού, έχει ομολογήσει πως ήταν η ίδια που σκότωσε τα τρία βρέφη, δηλαδή τα δύο δικά της παιδιά, αλλά και την ανήλικη αδελφή της, όταν ήταν μόλις 14 ετών.

Ωστόσο αρνείται πως διέπραξε τη δολοφονία του μικρού Παναγιώτη και υποστηρίζει πως άλλος είναι ο υπεύθυνος για τον θάνατό του. Ανέφερε μάλιστα πως μπορεί να υποδείξει το πρόσωπο που εμπλέκεται.

Εκφράζοντας τον πόνο της για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, είπε χαρακτηριστικά μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού: «Θα γυρίσω γη και ουρανό γι’ αυτό το παιδί. Μέχρι τώρα έτρεξα μόνο γι’ αυτόν, και θα συνεχίσω να το κάνω».

Τόνισε επίσης ότι θα μοιραστεί την αλήθεια μόνο με τη Φωτεινή (σ.σ. τη γιαγιά του παιδιού), αναφέροντας πως «Μόνο στη Φωτεινή θα πω τι έγινε. Γι’ αυτό το παιδί θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα. Πόνεσα για αυτό το παιδί, μόνο η Φωτεινή με καταλαβαίνει. Μόνο στη Φωτεινή μπορώ να πω ποιος σκότωσε το παιδί».