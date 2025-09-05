Πατήσια: «Αρνιόταν να πάει σε γιατρό όσο και να φωνάζαμε» - Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 34χρονης

Συγκλονίζει ο πατέρας της 34χρονης γυναίκας που πέθανε στη γέννα στο σπίτι της στα Πατήσια, μιλώντας για τον ανεξήγητο φόβο που είχε η κόρη του με τους γιατρούς. Έναν φόβο που τελικά της στοίχισε την ίδια της τη ζωή.

Ο πατέρας της άτυχης γυναίκας, που πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία όταν έκοψε μόνη της τον ομφάλιο λώρο, προσπαθεί ακόμη να συνειδητοποιήσει την τραγωδία που «χτύπησε» την οικογένειά του. Προσπαθεί να καταλάβει, πώς μέσα σε μια στιγμή έχασε την κόρη του, αλλά και το νεογέννητο εγγόνι του, που επίσης «έσβησε» στη διάρκεια του τοκετού στο σπίτι.



«Δεν ήθελε να πάει σε γιατρό. Τόσα χρόνια δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί τους φοβόταν», λέει ο πατέρας της 34χρονης στο Mega, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η συγγενής της οικογένειας, η οποία επίσης ζούσε από κοντά τα όσα συνέβαιναν: «Αρνιόταν να πάει στον γιατρό όσο και να φωνάζαμε εμείς. Όσο και να το λέγαμε και από το χέρι να την τραβούσαμε, έλεγε: Δεν πάω, δεν πάω, αφήστε με ήσυχη. Εμείς ήμασταν σε ετοιμότητα όλοι. Της είχαμε πει: Μας παίρνεις ό,τι ώρα νομίζεις και ερχόμαστε».

Ο πατέρας της 34χρονης προσπαθεί να διαχειριστεί τη διπλή απώλεια, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν επιρρίπτει ευθύνες στον γαμπρό του, ο οποίος -όπως λέει- ήταν συνεχώς δίπλα στην κόρη του: «Είμαι πληγωμένος έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Βοηθούσα και βοηθάω ακόμα. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω. Τους συμβούλευα συνέχεια. Τώρα τι να πω; Να χάσω το κορίτσι μου έτσι χωρίς να υπάρχει λόγος. Ήταν πολύ γερό».

Ο χαροκαμένος πατέρας εξήγησε ότι η κόρη του δεν επισκεπτόταν γυναικολόγο ούτε στις προηγούμενες δύο εγκυμοσύνες της, στις οποίες στάθηκε τυχερή. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι τα δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 5 ετών, έκαναν κανονικά τα εμβόλιά τους. «Και εμβόλια κάναμε και από όλα».

