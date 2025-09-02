Φωτιές: Σε «κίτρινο» συναγερμό Αττική και άλλες 11 περιοχές σήμερα Τρίτη (2/9) - Δείτε αναλυτικά
Ποιες περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου.
Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση φωτιάς βρίσκονται σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου η Αττική και άλλες 11 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας, οι περιοχές που βρίσκονται σήμερα σε «κίτρινο» συναγερμό, είναι οι εξής:
- Αττική
- Εύβοια
- Δωδεκάνησα
- Κυκλάδες
- Λέσβος
- Χίος
- Ψαρά
- Σάμος
- Ικαρία
- Ρέθυμνο
- Ηράκλειο
- Λασίθι