Ελλάδα Φωτιά Πολιτική Προστασία

Φωτιές: Σε «κίτρινο» συναγερμό Αττική και άλλες 11 περιοχές σήμερα Τρίτη (2/9) - Δείτε αναλυτικά

Ποιες περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου.

Eurokinissi
Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση φωτιάς βρίσκονται σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου η Αττική και άλλες 11 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας, οι περιοχές που βρίσκονται σήμερα σε «κίτρινο» συναγερμό, είναι οι εξής:

  • Αττική
  • Εύβοια
  • Δωδεκάνησα
  • Κυκλάδες
  • Λέσβος
  • Χίος
  • Ψαρά
  • Σάμος
  • Ικαρία
  • Ρέθυμνο
  • Ηράκλειο
  • Λασίθι

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Πολιτική Προστασία

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader