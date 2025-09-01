Πρόεδρος ΕΥΔΑΠ στο Action24: «Έχουμε νερό μέχρι και τα τέλη του 2027» - Τα μέτρα για τη λειψυδρία

Για τα επίπεδα των αποθεμάτων νερού στους υδάτινους ταμιευτήρες της χώρας, μίλησε στο Action24, ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Στεργίου, καθώς η ανησυχία για τη λειψυδρία συνεχώς εντείνεται λόγω και των κλιματολογικών συνθηκών που επικράτησαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

«Με βάση τις ενέργειες που έχουν γίνει, ακόμα και αν συνεχιστούν οι ίδιες ακριβώς κλιματολογικές συνθήκες, ακόμα και λίγο χειρότερες, έχουμε νερό μέχρι και τα τέλη του 2027 με αρχές του 2028», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, προσθέτοντας ότι «δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα».

«Έχουμε τον χρόνο που απαιτείται προκειμένου να προχωρήσουν οι μεσομακροπρόθεσμες λύσεις», δήλωσε ο Γιώργος Στεργίου. «Η λύση μακράς πνοής είναι η επέκταση προς την Λίμνη των Κρεμαστών», σημείωσε, αναφερόμενος στο σχέδιο σύνδευσης του υδροδοτικού δικτύου της Αθήνας με τη Λίμνη των Κρεμαστών, μεταξύ Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας.

«Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, όπως για παράδειγμα η εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας αφαλατώσεων ή ακόμα και η μεταφορά νερού δια θαλάσσης», επισήμανε.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, αποτελεί πρόκληση η αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων στην Αττική «όπου υδροδοτείται ο μισός περίπου πληθυσμός της χώρας».

«Ήδη υπάρχουν αφαλατώσεις σε πάρα πολλά νησιά της χώρας. Όμως, όπως απέδειξε και η ιστορία της Πάτμου, δυστυχώς δεν υπάρχει η απαραίτητη τεχνογνωσία στα νησιά μας προκειμένου να συντηρούνται αυτές οι υποδομές και για αυτό αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων τα τελευταία χρόνια», είπε.

Όσον αφορά τη σχέση άρδευσης και ύδρευσης στην κατανάλωση νερού, υπογράμμισε: «Είναι γεγονός ότι χάνονται πολλές ποσότητες στην άρδευση, όμως δεν παύει η πρώτη προτεραιότητα να είναι η ύδρευση».