Ξύπνησαν μνήμες από τη μεγάλη φωτιά του 2022 στη Λέσβο: Δύο εστίες ανάμεσα σε Πολιχνίτο και Βρίσα

Θλιβερές μνήμες από την μεγάλη πυρκαγιά του 2022, η οποία έκαψε μεγάλη έκταση στην ίδια περιοχή, ξύπνησαν στους κατοίκους της νότιας Λέσβου οι δύο εστίες φωτιάς που έχουν εκδηλωθεί σε δασική έκταση ανάμεσα στον Πολιχνίτο και στη Βρίσα.



Η φωτιά που μαίνεται από τις 2 το μεσημέρι έχει λάβει διαστάσεις και καίει δασική περιοχή, αλλά και χαμηλή βλάστηση. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι όλου του νησιού να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Προς το παρόν πάντως δεν απειλείται οικισμός ή άλλη κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ οι εστίες εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλαιόκαστρο. Η εστία στην Κορώνη ελέγχεται, αλλά το μέτωπο του Παλαιοκάστρου κατευθύνεται προς Καμαρούδι, καίγοντας ελιές και δασική έκταση».



Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δυο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα από Αλεξανδρούπολη, Μυτιλήνη και Σάμο, επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου και της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου, αλλά και εθελοντές που δίνουν μάχη να μην επεκταθεί η φωτιά σε γειτονικό πυκνό δάσος.