Φωτιά σε ελαιοτριβείο στην Χαλκιδική - Μήνυμα από το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (4/9) στην Χαλκιδική.

Πρόκειται για φωτιά που εκδηλώθηκε σε ελαιοτριβείο στην τοπική κοινότητα Ορμύλια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Μήνυμα από το 112

Στην περιοχή εστάλη και μήνυμα από το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους για επικίνδυνους καπνούς. Παράλληλα, τους καλεί μα παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

«Πυρκαγιά σε ελαιοτριβείο στην τοπική κοινότητα Ορμύλια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα», έγραφε το μήνυμα.