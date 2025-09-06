Φωτιά στη Βρίσα Λέσβου: Στον εισαγγελέα άνδρας που συνελήφθη για εμπρησμό

Στην σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές, καθώς κατηγορείται για εμπρησμό στη Βρίσα Λέσβου.



Το κατώφλι του ανακριτή περνάει σήμερα Σάββατο (6/9) ο εν λόγω άνδρας.



Πρόκειται για μια επικίνδυνη φωτιά που ξέσπασε πριν από δύο 24ωρα στην νότια Λέσβο και «ξύπνησε» μνήμες από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2022, η οποία κατέκαψε μεγάλη έκταση στην ίδια περιοχή.



Χρειάστηκαν 11 εναέρια μέσα για να τεθούν οι φλόγες υπό έλεγχο

Λόγω της φωτιάς των προηγούμενων ημερών έγιναν στάχτη 1.800 στρέμματα δάσους και καλλιεργήσιμης γης, ενώ χρειάστηκε να επιστρατευτούν 11 εναέρια μέσα για να τεθεί υπό έλεγχο.



Όπως διαπιστώθηκε, η πυρκαγιά ξεκίνησε από εργασίες με τροχό που πραγματοποιούσε ο άνδρας που συνελήφθη. Μάλιστα, σε βάρος του έχει βεβαιωθεί διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνά τις 5.000 ευρώ και το μεσημέρι οδηγήθήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι εστάλη και μήνυμα στους κατοίκους του νησιού από το 112, με το οποίο καλούνταν να βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου αν χρειαζόταν να απομακρύνονταν από τις φλόγες.

Στην κατάσβεση συνέδραμαν και εναέρια μέσα από την Αλεξανδρούπολη και τη Σάμο, πέρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού.