Χανιά: Σύλληψη άνδρα για δέκα εμπρησμούς σε κάδους και χόρτα

Για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, σε δέκα διαφορετικές περιπτώσεις, συνελήφθη χθες, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, αλλοδαπός στα Χανιά.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο συλληφθείς φέρεται να ευθύνεται για δέκα πυρκαγιές, πέντε σε κάδους απορριμμάτων και πέντε σε ξερά χόρτα και καλάμια – στις περιοχές Περιβόλια και Νέα Χώρα του Δήμου Χανίων.

Ο άνδρας κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.

πηγή: Flashnews

Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Συνελήφθη χθες, 14 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων, ημεδαπός, ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, για δέκα (10) πυρκαγιές, εκ των οποίων οι πέντε (5) σε κάδους απορριμμάτων και οι πέντε (5) σε ξηρά χόρτα και καλάμια, στις περιοχές Περιβόλια και Νέα Χώρα, του δήμου Χανίων, στις 14/09/2025.

Ο ανωτέρω κρατείται και θα οδηγηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.»