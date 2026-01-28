Χανιά: Παραλίγο να καούν ζωντανές οι γυναίκες που έβαλαν φωτιά σε καφετέρια - Ξεκινά η δίκη τους

Στα δικαστήρια Ηρακλείου αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα οι δύο γυναίκες – εμπρηστές που «πρωταγωνίστησαν» σε έναν από τους πιο ισχυρούς εμπρησμούς των τελευταίων ετών στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι δύο κατηγορούμενες δικάζονται για τον εμπρησμό καφετέριας στο Ηράκλειο, μια ενέργεια που καταγράφηκε καρέ–καρέ από κάμερες ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια του εμπρησμού μάλιστα, και οι δύο τραυματίστηκαν, φεύγοντας… φλεγόμενες από το κατάστημα.

Η έκρηξη

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ακολούθησε μια ισχυρή έκρηξη που τραυμάτισε και τις δύο κατηγορούμενες. Η μία έφυγε τρέχοντας προς ανατολάς, ενώ η δεύτερη διέφυγε «φλεγόμενη».

Η αναγνώριση και η ανώνυμη καταγγελία

Μάρτυρες αναγνώρισαν χαρακτηριστικά προσώπου που «ταιριάζουν με αυτά της συντρόφου του ιδιοκτήτη». Επιπλέον, η Πυροσβεστική έλαβε ανώνυμο τηλεφώνημα που ανέφερε πως «η εν λόγω πράξη προκλήθηκε από τον ιδιοκτήτη, προκειμένου να εισπράξει το χρηματικό ποσό…» και ότι μία από τις δράστιδες είναι η σύντροφός του.

Τα γάντια στα χέρια

Η γυναίκα που αναζητούσαν οι Αρχές εμφανίστηκε στο Ανακριτικό Γραφείο της Αθήνας «φορώντας γάντια». Στα χέρια της εντοπίστηκαν σημάδια «που παραπέμπουν σε εγκαύματα», τα οποία απέδωσε σε τροχαίο, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Η άρση τηλεφωνικού απορρήτου του άνδρα που υποστήριξε ότι ήταν μαζί της, έδειξε ότι δεν βρισκόταν στην περιοχή που δήλωσε.

Από την έρευνα προέκυψε και η ταυτότητα της δεύτερης συναυτουργού, η οποία είχε εισαχθεί στο ΚΑΤ με θλαστικό τραύμα λόγω της έκρηξης. Φωτογραφίες της στο “facebook“ αποκάλυψαν τη μετακίνησή της προς και από την Κρήτη, με εισιτήρια που πληρώθηκαν «τοις μετρητοίς» σε ταξιδιωτικό γραφείο, ενώ το δεύτερο εισιτήριο κόπηκε στο όνομα άλλου προσώπου «με σκοπό την παραπλάνηση των Αρχών».

Στο ΚΑΤ με άλλο όνομα

Η έρευνα κατέληξε στο ΚΑΤ, όπου η γυναίκα νοσηλεύτηκε τέσσερις ημέρες:

«Το νοσοκομείο στην απάντησή του ανέφερε ότι η προαναφερθείσα δήλωσε στο νοσοκομείο κατά την εισαγωγή της ότι ονομάζεται … Από έρευνα που διενεργήσαμε στους λογαριασμούς τους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης “facebook“, διαπιστώσαμε ότι είναι φίλες, καθώς έχουν αναρτήσει και κοινή φωτογραφία όπου είναι μαζί».