«Τίτλοι τέλους» μετά από 9 χρόνια για γνωστό καφέ στη Θεσσαλονίκη

«Τίτλους τέλους» έριξε γνωστό καφέ μετά από 9 χρόνια σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το κατάστημα «Concept - Espresso & More» που βρίσκεται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανάρτηση των ιδιοκτητών, που μεταφέρει το thestival.gr, η τελευταία μέρα λειτουργίας του καταστήματος ήταν χθες Κυριακή (24/5). Όπως αναφέρουν στην ανάρτηση, «ένας χώρος που δημιουργήθηκε από τον πατέρα μας με αγάπη, κόπο και την ανάγκη να χτίσει κάτι δικό του για την οικογένειά του. Ένα μέρος που δεν ήταν απλώς μια επιχείρηση, αλλά κομμάτι της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας όλα αυτά τα χρόνια».

«Δυστυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια έγιναν όλο και πιο δύσκολα. Τα έξοδα αυξήθηκαν δραματικά, οι υποχρεώσεις έγιναν ασφυκτικές και η πραγματικότητα για τις μικρές επιχειρήσεις μάς ξεπέρασε. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να κρατήσουμε αυτόν τον χώρο όπως του άξιζε. Να είμαστε σωστοί απέναντι σε όλους. Όμως κάποιες φορές η δύναμη και η θέληση δεν αρκούν από μόνες τους».

Οι ιδιοκτήτες ευχαρίστησαν όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα τους αυτά τα χρόνια, τους συνεργάτες τους και όλους τους εργαζόμενους που πέρασαν από το κατάστημα και αγάπησαν τον χώρο σαν δικό τους, αλλά και όλους όσους τους στήριξαν μέχρι και την τελευταία μέρα.

Τέλος, αναφέρουν στην ανάρτησή τους ότι το τελευταίο post του καταστήματος είναι αφιερωμένο στον πατέρα τους, «έναν άνθρωπο που μας λείπει καθημερινά και που θα τον ευγνωμονούμε για πάντα για όσα μας προσέφερε, για όσα δημιούργησε και για όλα όσα μας δίδαξε».