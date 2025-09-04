Φωτιές: Σε «κίτρινο» συναγερμό Αττική και άλλες 19 περιοχές την Πέμπτη (4/9) - Δείτε τον χάρτη
Σε ποιες περιοχές είναι υψηλός ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.
Υψηλός είναι ο κίνδυνος για την εκδήλωση φωτιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας και την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, όπως αποτυπώνεται στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία.
Ειδικότερα, σε «κίτρινο» συναγερμό βρίσκεται η Αττική και άλλες 19 περιοχές της χώρας. Συνολικά, ο υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά αφορά τις εξής περιοχές:
- Αττική
- Βοιωτία
- Σποράδες
- Χαλκιδική
- Καβάλα
- Ροδόπη
- Έβρος
- Θάσος
- Σαμοθράκη
- Αργολίδα
- Ζάκυνθος
- Κεφαλονιά
- Ιθάκη
- Κυκλάδες
- Ηράκλειο
- Λασίθι
- Κάρπαθος
- Περιοχές σε Φθιώτιδα, Ξάνθη και Κορινθία