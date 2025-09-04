Φωτιές: Σε «κίτρινο» συναγερμό Αττική και άλλες 19 περιοχές την Πέμπτη (4/9) - Δείτε τον χάρτη

Υψηλός είναι ο κίνδυνος για την εκδήλωση φωτιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας και την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, όπως αποτυπώνεται στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία.

Ειδικότερα, σε «κίτρινο» συναγερμό βρίσκεται η Αττική και άλλες 19 περιοχές της χώρας. Συνολικά, ο υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά αφορά τις εξής περιοχές: