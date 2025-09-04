Ελλάδα Φωτιά Πολιτική Προστασία

Φωτιές: Σε «κίτρινο» συναγερμό Αττική και άλλες 19 περιοχές την Πέμπτη (4/9) - Δείτε τον χάρτη

Σε ποιες περιοχές είναι υψηλός ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Φωτο: Eurokinissi
Φωτο: Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Υψηλός είναι ο κίνδυνος για την εκδήλωση φωτιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας και την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, όπως αποτυπώνεται στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία.

Ειδικότερα, σε «κίτρινο» συναγερμό βρίσκεται η Αττική και άλλες 19 περιοχές της χώρας. Συνολικά, ο υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά αφορά τις εξής περιοχές:

  • Αττική
  • Βοιωτία
  • Σποράδες
  • Χαλκιδική
  • Καβάλα
  • Ροδόπη
  • Έβρος
  • Θάσος
  • Σαμοθράκη
  • Αργολίδα
  • Ζάκυνθος
  • Κεφαλονιά
  • Ιθάκη
  • Κυκλάδες
  • Ηράκλειο
  • Λασίθι
  • Κάρπαθος
  • Περιοχές σε Φθιώτιδα, Ξάνθη και Κορινθία

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Πολιτική Προστασία

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader