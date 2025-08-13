Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Χίο: Οι φλόγες μπήκαν στο χωριό Κηπουριές

Δραματική είναι η κατάσταση για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο στη Χίο, με τις επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας, κυρίως στην περιοχή των Κηπουριών.

Σε συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής μαζί με τα εναέρια μέσα που οι πιλότοι τους επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως της μέρας αγωνίζονται να σβήσουν τη φωτιά που καίει στα βορειοδυτικά του νησιού.

Στις 8 το βράδυ της Τετάρτης (13/8) η μάχη δίνονταν στην περιοχή των Κηπουριών, όπου από τις 7 μ.μ. οι φλόγες είχαν μπει μέσα στο χωριό. Στόχος να αποτραπεί η πορεία της πυρκαγιάς προς τις Αψιλές, όπου υπάρχει πευκοδάσος.

«Ο στόχος μας είναι να περιορίσουμε την πορεία της φωτιάς προτού φτάσει στις Αψιλές. Δίνουμε αγώνα με το χρόνο», δήλωσε σε ΜΜΕ της Χίου στέλεχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Αγώνας να ανακοπεί η πυρκαγιά πριν φτάσει στις πευκόφυτες εκτάσεις στις Αψιλές

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Πολίτης», η κατάσταση κλιμακώθηκε, περί τις 7 το απόγευμα, όταν οι φλόγες εισήλθαν στο χωριό, κινητοποιώντας άμεσα όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις. Στόχος των πυροσβεστών είναι να αποτραπεί η πορεία της πυρκαγιάς προς τις Αψιλές, όπου απλώνεται ευαίσθητο πευκοδάσος και μια ενδεχόμενη εξάπλωση εκεί θα προκαλέσει σοβαρότατη περιβαλλοντική καταστροφή.

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα, συνδράμοντας το έργο των επίγειων μονάδων, που προσπαθούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, πριν πέσει το φως της ημέρας και καταστούν δυσκολότερες οι ρίψεις από αέρος.

Η μεταβλητότητα του ανέμου και η μορφολογία του εδάφους δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης, ενώ οι κάτοικοι των γύρω περιοχών παραμένουν σε επιφυλακή, παρακολουθώντας με αγωνία τις εξελίξεις.