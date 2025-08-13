Φωτιές: Στάχτη σχεδόν 100.000 στρέμματα από την πύρινη λαίλαπα

Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις έξι μεγάλες φωτιές που εξακολουθούν να μαίνονται στη χώρα.

Όπως αποτυπώνεται σε φωτογραφίες που ανήρτησε το meteo.gr, αυτά είναι τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας της 13ης Αυγούστου 2025.

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής:

Χίος: ~40.000 στρέμματα

Μοιραίικα Αχαΐας: ~20.000 στρέμματα

Ζάκυνθος: ~17.000 στρέμματα

Φιλιππιάδα: ~18.000 στρέμματα

Παλιάμπελα Πρεβέζης: ~2.500 στρέμματα

Πάτρα: ~2.000 στρέμματα

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις με τις φωτιές στη χώρα από το Flash.gr

Όπως διευκρινίζει το meteo.gr, τα νούμερα που δίνονται παραπάνω ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών. Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένουμε τη συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία.

Δείτε τις φωτογραφίες από τις καμένες εκτάσεις:

