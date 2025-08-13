Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο ο Μητσοτάκης - Προήδρευσε σε σύσκεψη για τις φωτιές

Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Τετάρτης (13/8).

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε ενδελεχώς από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Θεόδωρο Βάγια, για την κατάσταση των εν εξελίξει πύρινων μετώπων ανά την επικράτεια, για την κατάσταση επιφυλακής στην οποία θα βρίσκεται η Πολιτική Προστασία και τις επόμενες ώρες ,καθώς και αύριο Πέμπτη αναμένονται αντίξοες καιρικές συνθήκες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Αμέσως μετά, προήδρευσε σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την πορεία αντιμετώπισης των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν: Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, οι Υφυπουργοί Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Γιώργος Ευθυμίου, ο Γενικός Γραμματέας Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος και ο Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΚΑΦΚΑ) Αντιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας.

Την ίδια στιγμή εκτός ελέγχου είναι η φωτιά στην Αχαΐα, ενώ νέα εντολή για εκκενώσεις οικισμών δόθηκε και στη Φιλιππιάδα Πρεβέζης. Σπίτια, επιχειρήσεις, κτηνοτροφικές μονάδες και αυτοκίνητα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ως αποτέλεσμα των έξι μεγάλων πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει από χθες, Τρίτη (12/8) στην Ελλάδα.