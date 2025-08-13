Σοφία Βούλτεψη για φωτιές: Δεν φταίνε οι νόμοι - Απλά δεν έχουμε εθελοντές

Την ώρα που μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται στη χώρα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη δήλωσε ότι «η Ελλάδα υστερεί -παρά τους νόμους που έχουν κατά καιρούς κάνει όλες οι κυβερνήσεις – στο θέμα των εθελοντών».

Αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Γερμανίας, όπου όπως υπογράμμισε «έχει στη διάθεσή της 1 εκατομμύριο προσωπικό για τις φωτιές, ενώ 935.000 είναι οι εθελοντές και 65.000 είναι οι μόνιμοι».

Σημειώνεται ότι η κ. Βούλτεψη προκρίνει ως λύση για το ζήτημα των πυρκαγιών να «δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές». «Όπου γίνονται περιπολίες είναι πιο εύκολα τα πράγματα», πρόσθεσε.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις με τις φωτιές στη χώρα από το Flash.gr

Ως «εξήγηση» της κατάστασης που επικρατεί στην χώρα ανέφερε ότι «είχαμε τόσες πολλές φωτιές που συγχρόνως, σε συνθήκες μεγάλου καύσωνα, μεγάλης ξηρότητας από τον Απρίλιο».