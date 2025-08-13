Φωτιές: «Λυγίζει» on air κάτοικος της Παντάνασσας - «Σε 5 λεπτά χάνουμε τα υπάρχοντά μας»

Συγκλονιστικές είναι οι στιγμές που ζουν οι κάτοικοι σε Πρέβεζα και Άρτα, καθώς υπάρχουν εκτεταμένες καταστροφές σε χωριά λόγω των πύρινων μετώπων που μαίνονται.

Στην περιοχή κάηκαν, σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες και μελίσσια. Μάλιστα, μεγάλο μέρος των περιφερειακών ενοτήτων Άρτας, Πρεβέζης και Ιωαννίνων έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ένας κάτοικος της Παντάνασσας, όπου η κατάσταση της φωτιάς είναι τραγική, «λύγισε» μετά από την καταστροφή των κόπων μιας ζωής, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «κόλαση». «Παλεύαμε όλη τη νύχτα να σώσουμε τις περιουσίες μας, με μεγάλο αγώνα».

Σημειώνεται ότι το δάσος που κάηκε στην Παντάνασσα, δεν έχει ξανακαεί ποτέ.

«Όλη νύχτα δεν κοιμηθήκαμε», τόνισε ο κάτοικος της Παντάνασσας καθώς προσπαθούσαν να σώσουν τους κόπους μιας ζωής. «Σε πέντε λεπτά χάνουμε όλα τα υπάρχοντά μας».

