Φωτιές: Η κατάσταση τώρα στα πύρινα μέτωπα - Η έκτακτη ενημέρωση από την Πυροσβεστική

Σε πλήρη εξέλιξη οι φωτιές που εκδηλώθηκαν χθες, Τρίτη, σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Μάλιστα, στις 08:20 το πρωί της Τετάρτης (13/8) η Πυροσβεστική προχώρησε σε έκτακτη ενημέρωση με τον εκπρόσωπο Τύπου του Π.Σ. πύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη να αναλύει την κατάσταση που επικρατεί στα πύρινα μέτωπα που μαίνονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε στα Μέγαρα

Οριοθετημένη είναι η φωτιά στα Σταμνά Μεσολογγίου

Στην Πρέβεζα η φωτιά δημιούργησε δύο μέτωπα, ενώ πνέουν άνεμοι 8 μποφόρ. Το ένα μέτωπο βρίσκεται προς Ριζοβούνι και Ροδιά και το δεύτερο προς Παντάνασσα και Δρυόφυτο. Και τα δύο έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα.

Και στη Χίο η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη έχοντας δημιουργήσει δύο μέτωπα. Το ένα ανάμεσα σε Πιραμά και Μπαρμπαριά και το δεύτερο πλησίον του χωριού Πέρδικα. Και τα δύο έχουν κατεύθυνση προς Σιδηρούντα και Χάλανδρα. Οι άνεμοι πνέουν ισχυροί στα 6 μποφόρ

Σε εξέλιξη συνεχίζει να βρίσκεται η φωτιά και στη Ζάκυνθο προς Λιθάκια. Η εικόνα της φωτιάς από το Κερί είναι βελτιωμένη

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στα Συχαινά Αχαΐας, ενώ σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην Κάτω Αχαΐα και την ΒΙ.ΠΕ. Πατρών

Αναλυτικά, ο Βασίλης Βαθρακογιάννης ανέφερε:

«Καλημέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στις κυριότερες εν εξελίξει πυρκαγιές της Επικράτειας, μετά την ολονύχτια μάχη των ισχυρών Πυροσβεστικών δυνάμεων:

Με το πρώτο φως σήμερα, έλαβαν εντολή και επιχειρούν σε πρώτη φάση 33 εναέρια μέσα σε όλα τα μέτωπα.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στα Μέγαρα είναι οριοθετημένη. Ομοίως είναι οριοθετημένη και η πυρκαγιά στα Σταμνά Μεσολογγίου.

Η πυρκαγιά στη Ζίτσα Ιωαννίνων είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.

Στα Συχαινά Αχαΐας η εικόνα είναι βελτιωμένη αλλά στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα και στη ΒΙΠΕ Πατρών, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 bf.

Το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά στη Χίο είναι σε εξέλιξη έχοντας δημιουργήσει επίσης δύο μέτωπα ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ. Το πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το δεύτερο πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα ενώ για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί 5 ελικόπτερα. Τα μεσάνυχτα, αντιμετωπίστηκε άμεσα και νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο νησί στην περιοχή Κοφινάς.

Η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο είναι σε εξέλιξη με μέτωπο προς τον οικισμό Λιθακιά ενώ προς τον οικισμό Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη.

Με ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας διακομίσθηκαν 3 πυροσβέστες στην Αχαΐα με συμπτώματα θερμοπληξίας, στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα, ενώ στη Χίο πραγματοποιήθηκε η παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο σε 10 Πυροσβέστες και 2 Εθελοντές.

Και η σημερινή ημέρα αναμένεται πολύ δύσκολη αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι Υπηρεσίες της Επικράτειας παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας».