Φωτιά στην Χάλανδρα Χίου - Μπαράζ μηνυμάτων 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα στη Χίο. Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ η πολιτική προστασία ζητά από τους κατοίκους να είναι σε επιφυλακή, να ακολουθούν τις οδηγίες και να εκκενώνουν περιοχές, αν ηχήσει μήνυμα 112

Λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι το 112 ήχησε και πάλι, αυτή τη φορά ειδοποιώντας τους κατοίκους σε Βολισσό, Λιμνιά, Λήμνο, Χωρή καλώντας τους να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου.

Στο πύρινο μέτωπο στην Χαλάνδρα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Στις 14:56, το 112 ήχησε στις περιοχές Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά ειδοποιώντας όσους βρίσκονται εκεί να απομακρυνθούν προς Βολισσό.

Μια ώρα μετά την πρώτη ειδοποίηση το 112 ξανά ήχησε στο βόρειο κομμάτι της Χίου, αυτή τη φορά για όσους βρίσκονται στην περιοχή Σπαρτούντα να απομακρυνθούν προς Καρδάμυλα.