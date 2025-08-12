Μάχη με τις φλόγες στην Χίο: Πύρινος κλοιός έζωσε τους πυροσβέστες - Συγκλονιστικό βίντεο

Με αμείωτη ένταση η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) κατακαίει χορτολιβαδικές εκτάσεις κινούμενη προς το κάστρο της Βολισσού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ποταμιάς Χίου, αλλά οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Σε βίντεο του flash.gr καταγράφεται η τιτάνια μάχη των πυροσβεστών να σβήσουν τη φωτιά πριν απειλήσει καλλιέργειες και κατοικίες. Το πεδίο είναι δύσβατο όπως φαίνεται στο βίντεο, ενώ οι ριπές του ανέμου από όλες τις κατευθύνσεις του ορίζοντα κάνουν το πύρινο μέτωπο να αλλάζει συνεχώς κατευθύνσεις.

Συναγερμός στη Χίο: Φλόγες κινούνται προς το κάστρο της Βολισσού pic.twitter.com/lzf5a4bfgY — Flash.gr (@flashgrofficial) August 12, 2025

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, επιχειρούν τέσσερα εναέρια πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Κάτοικοι που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Βολισσού μετά το μήνυμα του 112 συγκεντρώθηκαν στη διασταύρωση που οδηγεί προς το Μάναγρο.

Η Χίος την Τρίτη (12/8) βρισκόταν στην κατηγορία «πολύ υψηλού κινδύνου» εκδήλωσης πυρκαγιών.