Φωτιά τώρα στα Γιαννιτσάνικα Μεσσηνίας - Κοντά σε σπίτια το μέτωπο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) στην περιοχή Γιαννιτσάνικα στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει κοντά σε κατοικίες, ενώ στο σημείο σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σε «πορτοκαλί» συναγερμός η Πυροσβεστική για την Τετάρτη (13/8)

Το εκρηκτικό κοκτέιλ των υψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους βάζει τη μισή Ελλάδα σε «πορτοκαλί» συναγερμό αναφορικά με την εκδήλωση φωτιάς.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: