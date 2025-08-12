Φωτιά τώρα στα Γιαννιτσάνικα Μεσσηνίας - Κοντά σε σπίτια το μέτωπο
Στο σημείο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) στην περιοχή Γιαννιτσάνικα στη Μεσσηνία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει κοντά σε κατοικίες, ενώ στο σημείο σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Σε «πορτοκαλί» συναγερμός η Πυροσβεστική για την Τετάρτη (13/8)
Το εκρηκτικό κοκτέιλ των υψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους βάζει τη μισή Ελλάδα σε «πορτοκαλί» συναγερμό αναφορικά με την εκδήλωση φωτιάς.
Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
- Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
- Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)
- Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου