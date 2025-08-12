Πύρινη κόλαση στην Αχαΐα, εικόνες από τα μέτωπα της φωτιάς

Τρεις διαφορετικές πυρκαγιές έχουν «κυκλώσει» την Πάτρα και καίνε ανεξέλεγκτα καθώς με το τελευταίο φως της ημέρας σταμάτησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα ενώ οι δυνατοί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Τα μηνύματα από 112 είναι διαδοχικά και μαζί οι εκκενώσεις των οικισμών.

Η βιομηχανική περιοχή της Πάτρας δοκιμάστηκε από τις φλόγες που έφτασαν στους προαύλιους χώρους και προκάλεσαν ζημιές σε προϊόντα και σε μηχανήματα. Καταστροφές έχουν υποστεί επίσης σπίτια και επιχειρήσεις.



Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τον ουρανό της Αχαΐας. Είναι μια πολύ επικίνδυνη φωτιά και για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς ασφαλέστερα σημεία.

Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες του flash.gr από την πύρινη κόλαση στην Αχαΐα. Οι εικόνες αποτυπώνουν τον εφιάλτη: