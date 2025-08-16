Φωτιά τώρα σε Ηλεία και Αχαΐα- Ήχησε το 112 και στις δύο περιοχές

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στο Μαλαπάσι Πύργου στην Ηλεία και καίει χορτολιβαδική έκταση, ενώ πλησιάζει κοντά σε σπίτια.

Λίγο μετά τις 13.30 μάλιστα ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων στις περιοχές Βυτιναίικα και Ελαιώνας προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Την ίδια ώρα, φωτιά έχει ξεσπάσει και στην περιοχή Λιβάρτζι Αχαΐας με το 112 να ηχεί και στη συγκεκριμένη περιοχή.