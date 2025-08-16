Φωτιά στη Λάρισα - Κλειστή η Εθνική οδός προς Θεσσαλονίκη

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Αυγούστου 2025 στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Χάλκης, σε παλιά χωματερή της περιοχής.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση, ενώ η αστυνομία ρυθμίζει την κυκλοφορία.



Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος των διοδίων Μοσχοχωρίου, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί μεγάλη ουρά ακινητοποιημένων οχημάτων.