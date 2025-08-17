Τραγωδία στο Αιγάλεω: Φρικτό θάνατο βρήκε 65χρονη - Ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμα της

Νεκρή εντοπίστηκε 65χρονη, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της σε ισόγειο χώρο διπλοκατοικίας, όπου διέμενε στο Αιγάλεω.



Η Πυροσβεστική κλήθηκε την κατάσβεση της πυρκαγιάς αλλά όταν έφτασαν τα οχήματα η φωτιά είχες σβηστεί από περίοικους, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.



Οι πυροσβέστες που μπήκαν στο χώρο, βρήκαν τη γυναίκα, η οποία έφερε εγκαύματα, νεκρή πάνω στο κρεβάτι της.



Για το τραγικό περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, που ερευνά την εκδοχή να προκλήθηκε η φωτιά από αναμμένο τσιγάρο.