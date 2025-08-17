Τραγωδία στο Αιγάλεω: Φρικτό θάνατο βρήκε 65χρονη - Ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμα της
Οι πυροσβέστες που μπήκαν στο χώρο βρήκαν τη γυναίκα στο κρεβάτι της γεμάτη εγκαύματα
Νεκρή εντοπίστηκε 65χρονη, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της σε ισόγειο χώρο διπλοκατοικίας, όπου διέμενε στο Αιγάλεω.
Η Πυροσβεστική κλήθηκε την κατάσβεση της πυρκαγιάς αλλά όταν έφτασαν τα οχήματα η φωτιά είχες σβηστεί από περίοικους, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.
Οι πυροσβέστες που μπήκαν στο χώρο, βρήκαν τη γυναίκα, η οποία έφερε εγκαύματα, νεκρή πάνω στο κρεβάτι της.
Για το τραγικό περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, που ερευνά την εκδοχή να προκλήθηκε η φωτιά από αναμμένο τσιγάρο.