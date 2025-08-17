Ελλάδα Αιγάλεω Φωτιά Πυροσβεστική ηλικιωμένοι

Τραγωδία στο Αιγάλεω: Φρικτό θάνατο βρήκε 65χρονη - Ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμα της

Οι πυροσβέστες που μπήκαν στο χώρο βρήκαν τη γυναίκα στο κρεβάτι της γεμάτη εγκαύματα

Οχημα της Πυροσβεστικής/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Οχημα της Πυροσβεστικής/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Νεκρή εντοπίστηκε 65χρονη, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της σε ισόγειο χώρο διπλοκατοικίας, όπου διέμενε στο Αιγάλεω.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε την κατάσβεση της πυρκαγιάς αλλά όταν έφτασαν τα οχήματα η φωτιά είχες σβηστεί από περίοικους, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Οι πυροσβέστες που μπήκαν στο χώρο, βρήκαν τη γυναίκα, η οποία έφερε εγκαύματα, νεκρή πάνω στο κρεβάτι της.

Για το τραγικό περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, που ερευνά την εκδοχή να προκλήθηκε η φωτιά από αναμμένο τσιγάρο.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Αιγάλεω Φωτιά Πυροσβεστική ηλικιωμένοι

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader