Αδιανόητο: Άρπαξε εξοπλισμό των πυροσβεστών και «μπλόκαρε» την κατάσβεση στον Μπάλα Αχαΐας

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην περιοχή Μπάλα Αχαΐας όπου αργά το απόγευμα της Πέμπτης (14/8) υπήρξε αναζωπύρωση της φωτιάς.



Καθώς οι πυροσβέστες βρίσκονταν στην περιοχή επιχειρώντας να σβήσουν τη φωτιά ένα μαύρο SUV αυτοκίνητο πέρασε από το σημείο με τον οδηγό να αρπάζει τις μάνικες από τους πυροσβέστες και να διαφεύγει.

Φυσικά, μετά από αυτό, οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν στο σημείο και δεν πίστευαν στα μάτια τους με ό,τι είχε συμβεί.



Το αυτοκίνητο και ο οδηγός αναζητούνται από τις Αρχές.